Grazie all'impegno di alcuni volontari, oggi il cane Fenix non solo è sano e salvo, ma aiuta anche le altre persone in difficoltà

Davvero sbalorditiva la storia del cagnolino Fenix e della sua sorellina Nube. Loro erano arrivati in un rifugio kill da cuccioli e stavano per essere soppressi. Dei volontari di un’associazione sono intervenuti all’ultimo minuti per salvarli e ora sono un vero esempio di resilienza e voglia di vivere felici. Leggi qui di sotto la loro meravigliosa storia.

Credit: fenixlumiere – Instagram

Tutto è cominciato quando due cuccioli bianchi sono entrati, anni fa, in un rifugio kill. Le loro condizioni erano pietose. Purtroppo soffrivano di una patologia chiamata ipoplasia cerebellare, che non aveva permesso al loro cervelletto di svilupparsi come previsto. Ciò aveva portato a delle gravi disabilità, soprattutto a livello articolare. Non riuscivano a camminare dritti o comunque, quando correvano, cadevano sempre.

Poco prima che venissero soppressi, i volontari del gruppo di soccorso “I Stand with my Pack“, sono intervenuti e li hanno presi in carico.

Successivamente hanno lavorato con loro affinché le loro condizioni migliorassero. Grazie alla fisioterapia e a dosi quotidiane di amore e coccole, i due cuccioli hanno mostrato dei miglioramenti davvero impressionanti.

Con il passare del tempo, hanno imparato a camminare meglio e hanno trovato la loro coordinazione nel correre. Inoltre, il veterinario della struttura ha assicurato che quella situazione non provocava a Fenix alcun dolore. Era solo un po’ goffo, ma era felice. E quello era ciò che più di tutto contava.

La nuova vita di Fenix

Credit: fenixlumiere – Instagram

Ben presto, quando erano abbastanza pronti, sia Felix che Nube hanno trovato delle meravigliose famiglie. Quelle persone li amano alla follia per come sono e, nonostante vivano distanti, si organizzano di tanto in tanto e permettono a fratello e sorella di giocare insieme.

Ciò che ha fatto la famiglia adottiva di Fenix, inoltre, è davvero straordinario. Ha creato un account Instagram per il loro cucciolo e ogni giorno pubblicano post e video del loro amato amico a quattro zampe.

Credit: fenixlumiere – Instagram

In tantissimi si sono innamorati di lui e del suo essere felice nonostante gli ostacoli che la vita gli ha messo davanti.

Fenix oggi è addirittura un mental coach per tutti coloro che vogliono ritrovare la loro felicità nelle piccole cose della vita. Funge da esempio a tutti quelli che hanno bisogno di una spinta per ripartire felici nelle loro vite.