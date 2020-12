5 bambini e 6 cani abbandonati in una stazione di servizio: arrestati i genitori

Due coppie di tossicodipendenti abbandonano 5 bambini e 6 cani alla stazione di servizio e fuggono via

La vicenda di oggi arriva da Minnesota, più precisamente da una stazione di servizio nei pressi della città di York. 5 bambini e 6 cani sono stati abbandonati dai loro genitori nel cuore della notte. Le due famiglie, originarie della California, stavano viaggiando per recarsi a un matrimonio.

Credit: Pikist

Dopo aver abbandonato i propri figli e i propri amici a quattro zampe, i 4 adulti sono fuggiti via. Le forze dell’ordine li hanno fermati per eccesso di velocità poco dopo, mentre percorrevano l’autostrada trascontinentale che va da San Francisco al New Jersey.

Gli agenti hanno rinvenuto, all’interno del loro mezzo, metanfetamina e diverse siringhe già utilizzate. L’autista non aveva con se alcun documento d’identità e ha dichiarato di avere la patente sospesa.

Irene Lira, Michael Fortner, Pablo Recio Senior e Kristin Learned, sono stati arrestati e accusati per reati legati alle sostante stupefacenti e per abuso e abbandono di minori e di animali.

Credit: pixabay.com

Il giorno successivo il loro fermo, gli agenti del Dipartimento di Polizia di York, hanno trovato i 5 bambini e 6 cani all’interno di un albergo poco distante dal luogo dell’accaduto. Il direttore dell’hotel ha dichiarato:

I minori di età compresa tra i 3 mesi e i 17 anni hanno raggiunto il nostro hotel grazie all’aiuto di un adulto. Quest’ultimo li ha trovati a dormire da soli, insieme ai loro cani, alla stazione di servizio. Ci ha spiegato la situazione e il fatto che non poteva pagare la camera, ma abbiamo comunque permesso ai bambini e agli animali di rifugiarsi in una delle nostre stanze per la notte.

Il ritrovamento dei 5 bambini e 6 cani

Credit video: ESTOUCHFPV – YouTube

Quando le autorità hanno raggiunto la stanza indicata dal personale dell’hotel, hanno trovato i minori estremamente turbati e spaventati. I più grandi avevano provveduto a soddisfare i bisogni dei bambini più piccoli, ma non erano riusciti ad occuparsi anche dei cani. Infatti, la camera era piena dei loro bisogni.

Credit: pixabay.com

Interrogati dai poliziotti, i ragazzi più grandi hanno raccontato di aver intrapreso il viaggio con i loro genitori per partecipare ad un matrimonio e di essersi poi ritrovati da soli alla stazione di servizio.

Dopo gli esami medici, è risultato che i genitori erano sotto effetto di sostanze stupefacenti e, al momento dell’arresto, non ha rivelato nulla sull’abbandono compiuto. Ora sono in attesa di processo.