I bambini dovrebbero pensare solo a giocare e a vivere la loro vita nella più completa spensieratezza. Spesso è così, ma a volte essi sono in grado di compiere gesti di incredibile altruismo, come quello che stiamo per raccontarvi. Champ è un cagnolino che per moltissimo tempo ha vissuto da randagio nelle vie di Città del Capo, la capitale del Sudafrica.

La fame, la sete e la sporcizia a cui aveva dovuto sopravvivere per lunghissimo tempo, lo avevano sfinito. Non sapendo più cosa fare, il dolcissimo cagnolone si era sdraiato su un marciapiede, come se stesse aspettando solo il momento giusto per andarsene via e smettere di soffrire.

Sul suo cammino, però, sono passati cinque fantastici bambini che si sono accorti di lui e che hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. I loro nomi sono Zubenathi, Luniko, Onke, Angcobile e Sibalabo. Nomi che sono diventati famosi praticamente in tutto il paese, dopo ciò che hanno fatto.

I ragazzi stavano giocando come ogni giorno tra i vicoli della città. Quando hanno notato quella creatura sofferente, però, hanno deciso di smettere di divertirsi e di avvicinarsi a lui.

I bambini hanno notato che non se la passava affatto bene, così si sono attivati per salvarlo.

Uno di loro ha preso una cinta, l’ha messa intorno al collo del cucciolo e ha fatto come per portarlo a spasso con il guinzaglio. Il cane ha raccolto le sue ultime forze e si è alzato, speranzoso che quei meravigliosi ragazzi potessero aiutarlo.

Dopo avergli dato dell’acqua, tutti insieme hanno iniziato a camminare per la città. Avevano bisogno di qualcuno che li aiutasse nella loro opera di bene. Dopo qualche km, sono giunti nella sede della Animal Welfare Society of SA, un’associazione di salvataggio animali.

La nuova vita di Champ

I volontari sono rimasti piacevolmente sorpresi che quei bambini così piccoli avessero fatto una cosa tanto ammirevole.

Grazie alle cure del veterinario e alle coccole dei soccorritori, Champ è riuscito a salvarsi. Col passare dei giorni è migliorato sempre di più fino a tornare ad essere un cagnolino forte ed in salute. Ha addirittura trovato una casa accogliente ed una nuova mamma amorevole.

Ma nulla di tutto questo sarebbe stato possibile se quei fantastici bambini non avessero interrotto i loro giochi per aiutare quel cagnolino.