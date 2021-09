Una storia bella e con un finale emozionante è stata resa pubblica negli ultimi giorni. 5 cuccioli con poche settimane di vita, erano caduti in una fogna e dopo 10 ore di lavoro, i volontari sono riusciti a salvarli. La loro riunione con la mamma è stata davvero commovente. Tutti si sono emozionati.

CREDIT: YOUTUBE

La vicenda è avvenuta in una giornata come le altre per i ragazzi di Animal Warriors Conservation Society, in India. Erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle solite faccende.

Ad un certo punto hanno ricevuto la chiamata da parte di una donna che vive in città, che li informava di ciò che stava vivendo una piccola randagia. Nessuno sapeva cosa le fosse accaduto, ma si vedeva che aveva bisogno di aiuto.

La signora ha detto ai ragazzi che stava abbaiando mentre era davanti ad una fogna. Quando si è avvicinata ha sentito che all’interno c’era qualcosa di molto strano. Era come il pianto di diversi cani.

CREDIT: YOUTUBE

I volontari nel sentire queste parole, si sono presto allarmati e sono andati in fretta sul posto per controllare. È proprio a questo punto che hanno fatto la drammatica scoperta. All’interno della fogna c’erano 5 cagnolini, in grave pericolo.

Ovviamente non potevano tirarli fuori da soli ed è per questo che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco ed anche di un’altra associazione locale. I soccorritori, per liberarli, hanno lavorato ininterrottamente per 10 lunghe ore.

La riunione dei 5 cuccioli con la loro mamma

CREDIT: YOUTUBE

Quando il peggio sembrava ormai essere passato ed i piccoli erano sani e salvi, è arrivata la loro mamma che voleva solo poter tornare insieme a loro. Il momento è stato davvero commovente.

I presenti nel vedere la riunione si sono emozionati ed infatti, in molti si sono complimentati con i ragazzi e con i vigili del fuoco per il loro bellissimo lavoro. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La storia è diventata in fretta virale sul web ed i volontari hanno aggiornato il post dicendo che la famiglia a quattro zampe ora è al rifugio. Tutti stanno ricevendo le cure necessarie e si augurano di poter trovare delle case per sempre per ognuno di loro.