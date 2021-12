Un salvataggio che ha commosso migliaia di persone. 50 cani sono stati liberati giusto in tempo, poiché erano chiusi in un camion, che li stava portando al macello. Avrebbero perso la vita in pochi minuti, ma per fortuna è avvenuto il miracolo che tutti aspettavano.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda che ha dell’incredibile e che ha portato i ragazzi a ricevere molti complimenti. Tanti cuccioli grazie a questo episodio, si sono anche potuti riunire con i loro amici umani.

I volontari di Dog Meat Free Indonesia, insieme alle forze dell’ordine, hanno ricevuto una segnalazione su un camion. All’interno di questo veicolo c’erano i cagnolini, che avevano urgente bisogno del loro aiuto.

Ovviamente non sapevano se le informazioni che avevano ricevuto fossero vere, ma la cosa importante per loro era controllare. Tuttavia, appena hanno aperto il retro del mezzo, sono rimasti sconvolti.

CREDIT: YOUTUBE

I cani era legati in alcune buste di plastica. Avevano anche chiuso le loro bocche con dei fili, per evitare che facessero confusione. Le loro condizioni inoltre, erano davvero drammatiche.

L’automobilista li stava portando in un macello, affinché potessero ucciderli e potessero rivendere la loro carne. Questo perché in alcune zone dell’Asia mangiare, questo tipo di carne è molto richiesta. Ma ci sono persone che fanno il possibile per aiutare questi cuccioli in difficoltà.

Il salvataggio dei 50 cani che stavano per essere macellati

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi dopo aver liberato i piccoli, li hanno portati in un rifugio. Il medico sin da subito li ha sottoposti a cure e trattamenti per farli tornare a stare bene.

Durante i controlli, hanno scoperto che molti di loro avevano dei microchip. Infatti si sono messi presto in contatto con le loro famiglie umane e queste persone hanno detto ai volontari che qualcuno li aveva rubati mentre erano fuori la loro abitazione.

Per fortuna tanti cagnolini sono potuti tornare a casa ed altri invece sono alla ricerca di amici umani. L’uomo alla guida del mezzo è stato arrestato ed ora gli agenti stanno cercando di capire chi lo aiuti in queste pratiche terribili.