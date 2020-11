L’incredibile storia di un gatto chiamato Panda, ha fatto il giro del mondo. Era scomparso dalla sua abitazione a Washington e dopo diverse settimane, i suoi amici umani hanno scoperto che era arrivato in Alaska. Nonostante il lungo viaggio stava bene ed aveva bisogno solo di tornare nella sua abitazione.

Il gattino è stato adottato da una coppia, Josh e Christina Clevenger. Aveva pochi mesi di vita, quando lo hanno trovato solo e triste per il loro quartiere.

Sin da subito, i due si sono occupati di lui ed hanno fatto il possibile per farlo mangiare e farlo sentire protetto. Nel giro di poche settimane, hanno preso la decisione che ha cambiato per sempre la loro vita.

I due signori, tenendolo in casa e prendendosi cura di lui, hanno capito che non potevano più vivere senza il piccolo a quattro zampe. Per questo hanno deciso di ufficializzare la loro adozione.

Era diventato un vero e proprio membro della famiglia e tutti erano felici. Un giorno però, è avvenuto il dramma che ha spezzato i loro cuori. Il gattino era scomparso nel nulla e per settimane nessuno ha avuto sue notizie.

I suoi amici umani, disperati, hanno fatto diversi appelli sul web, ma di Panda nessuno aveva informazioni. Hanno anche chiesto aiuto a diverse associazioni, ma del piccolo non c’erano tracce.

Il ritrovamento di Panda

Una mattina, un’amica di Christina ha letto un post su i social, in cui c’era scritto che un camionista ha trovato un gatto dentro il suo veicolo. Era arrivato in Alaska, ma non sapeva come fosse riuscito ad entrare lì dentro.

Ha chiamato la donna e le ha dato la bellissima notizia. Lei era sicura fosse Panda. Infatti i suoi dubbi sono diventati certezze, quando i suoi amici umani chiamato quel numero e l’uomo ha dato tutte le risposte che volevano sentire.

Per fortuna nel giro di pochi giorni, la coppia ha potuto riabbracciare il loro amato amico a quattro zampe ed il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Nonostante il grande spavento, c’è stato il lieto fine che tutti desideravano.