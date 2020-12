9 cose che solo le persone che hanno salvato un cane capiscono. Cosa intendiamo? Molti di voi hanno accolto nella propria vita un animale bisognoso, salvato dalla strada o dal canile. Ma oggi, potete dire che siete voi ad aver salvato lui o è lui che ha salvato voi?

Credit video: pixabay.com

Al mattino quando ci svegliamo, davanti a noi c’è sempre un musino umido, pronto a riempirci di coccole e la sera, quando torniamo a casa, ad attenderci c’è sempre una coda scodinzolante. Di seguito, la lista dei nove modi in cui la nostra vita cambia, dopo l’adozione di un amico a quattro zampe.

Come cambia la vita di chi ha salvato un cane

Un cane ti aiuta a prenderti cura di te stesso. Prima di aver salvato un cane, ognuno di noi aveva difficoltà ad alzarsi dal letto la mattina. Non è vero? Svolgere qualsiasi attività quotidiana, sembrava così faticoso! Ma da quando c’è Fido, dobbiamo alzarci per nutrirlo e per portarlo a spasso. Quando inizi a prenderti cura di un cane, inizi a prenderti cura anche di te stesso. Oggi ad ognuno di noi, piace camminare con il nostro cane e le passeggiate ci aiutano anche a mantenerci in forma!

I cani ti insegnano ad esplorare l’ambiente che ti circonda. Gli amici a quattro zampe sono curiosi e si interessano a molte cose, tra cui odori, persone e perfino luoghi. Guardare il cane esplorare le strade, ci ha insegnato ad esplorare a nostra volta l’ambiente che ci circonda. Grazie a lui abbiamo scoperto nuovi posti e fatto nuove amicizie.

Credit video: pixabay.com

Il contatto. Accarezzare il tuo cane, riesce a calmare qualsiasi tuo stato d’animo. Molti studi hanno dimostrato che accarezzare un cane riduce la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e aumenta la produzione di serotonina negli esseri umani.

Solitudine e depressione. I cani ci aiutano a superare la depressione e migliorano la nostra vita. Le persone accanto ad un amico a quattro zampe, si sentono meno sole e più felici.

I cani ti aiutano a conoscere nuove persone. Ti sei mai reso conto di quanto un cane possa essere un magnete umano? Ogni volta che facciamo una passeggiata coni nostri cuccioli, incontriamo nuove persone. E questo aiuta la nostra autostima.

Credit video: AnimalWised – YouTube

Altri benefici dell’adottare un amico peloso

Vivere il momento. I cani colgono ogni opportunità per divertirsi e vivere il momento. Trovano gioia nelle piccole cose. Grazie a loro, ricordiamo questa parte della vita che invecchiando avevamo dimenticato.

Amore incondizionato. La cosa più preziosa che Fido ci ha insegnato, è l’amore incondizionato. I cani sono leali e sono sempre al tuo fianco, pronti a sostenerti sia nei momenti belli, che in quelli brutti. Sono sempre felici di vederti quando torni a casa e sono pronti ad accompagnarti ovunque, senza fare domande.

Tornare a casa non è più motivo di tristezza. Prima di avere un cane, quando terminavi di lavorare, eri triste perché sapevi di dover tornare in una casa vuota. Ma ora no, perché sai che quando varcherai quella soglia, una cosa scodinzolante ti accoglierà felice.

Credit video: pixabay.com

I cani ti aiutano ad essere più responsabile. Il cane richiede responsabilità e quindi, prendendoci cura di lui, diventiamo più responsabili. Molte delle nostre scelte ruotano intono al nostro cucciolo. A che ora dobbiamo tornare a casa per farlo uscire, se dopo il lavoro dobbiamo passare a comprare le crocchette, scegliere un hotel che ospita anche cani e così via.

Un cane porta gioia e amore nelle nostre vite e chi ne ha uno, sa bene di cosa stiamo parlando!