La storia di oggi ha come protagonisti 9 cuccioli appena nati, salvati all’ultimo minuto dai volontari della Diasozo Animal Rescue, in Grecia. Il loro ex proprietario, forse perché non intenzionato a tenere quella cucciolata indesiderata, li aveva chiusi in una scatola di cartone che aveva poi gettato sul ciglio di una strada di campagna.

Fonte: DAR Animal Rescue / YouTube

Tutto è iniziato quando una donna greca, mentre stava passando su una strada di periferia di una citta della Grecia, ha notato uno strano scatolone sul ciglio della strada.

La scatola era chiusa con del nastro adesivo su ogni estremità e sulla parte superiore erano presenti dei fori. Ad attirare l’attenzione della donna era stato anche il fatto che quella scatola si muoveva e emetteva dei lamenti tristi dall’interno.

Una volta avvicinata, la donna ha scoperto l’amara verità e ha contattato l’associazione di salvataggio animali del posto.

Gli esperti volontari, che avevano fatto decine di interventi del genere, avevano già capito tutto dalla telefonata, così sono saltati in macchina e hanno raggiunto il posto indicato.

Arrivata sul luogo, una volontaria si è inginocchiata davanti alla scatola e ha guardato all’interno. È stato proprio in quel momento che il suo cuore si è frantumato.

Il salvataggio dei 9 cuccioli

Quando ho guardato attraverso quei buchi e ho visto la sofferenza negli occhietti di quelle povere creature, ho avuto quasi un mancamento. Purtroppo questo succede quando i proprietari non sterilizzano le cagnette, che poi naturalmente danno ala luce le loro cucciolate. Non avendo lo spazio o la volontà di prendersi cura di tutti quei cani, se ne sbarazzano nel peggior modo possibile.

I 9 cuccioli all’interno della scatola di cartone stavano lentamente morendo di fame. Erano ammassati uno sopra l’altro e le forze li stavano abbandonando per sempre.

Fortunatamente, l’arrivo dei volontari ha donato loro una seconda possibilità di vita.

Dopo la corsa al rifugio, un pasto sostanzioso e un bagnetto caldo, i 9 cagnolini hanno iniziato pian piano a riprendersi.

Nei loro occhi adesso risplendeva una luce di felicità e gratitudine verso quelle persone straordinarie che li avevano salvati da una morte orrenda, lenta e dolorosa. Sapere che oggi stanno bene, scalda il cuore di tutti noi.