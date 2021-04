La protagonista di questa storia, è una volpe salvata dai volontari dell’associazione Second Chances Wildlife Center. La poverina è stata trovata per strada in condizioni davvero inimmaginabili. Gravemente malata e indebolita da quella malattia che non le consentiva di badare a se stessa.

Credit: The Dodo / YouTube

A segnalare la sua presenza, è stato un addetto alla fauna selvatica. Insieme ai volontari del rifugio, l’uomo è riuscito a catturarla e a garantirle così tutte le cure di cui aveva bisogno.

Vedere quelle condizioni ci ha sconvolto. La rogna aveva preso possesso di tutto il corpo della povera volpe, che ormai non riusciva nemmeno più a muoversi. Non sono delle immagini belle da guardare, ma ciò che conta, è come sta adesso dopo il nostro intervento.

Credit: The Dodo / YouTube

La volpe aveva anche gli occhi gonfi e chiusi e non poteva procurarsi del cibo, per questo era ormai troppo debole e aveva deciso di sdraiarsi ad aspettare il suo triste destino. Fortunatamente, degli angeli sono intervenuti in suo soccorso e le hanno regalato una seconda possibilità di vita.

La nuova vita della volpe

Dopo settimane di cure, alle quali la volpe si è sottoposta senza nemmeno provare a reagire, poiché sapeva che farsi aiutare era l’unico modo per sopravvivere, le sue condizioni di salute sono migliorate.

Con il tempo, si è resa conto che quegli umani avevano curato ogni suo dolore e che, finalmente, poteva riaprire gli occhi. Ha iniziato a fidarsi di loro, mostrando addirittura gratitudine. Non era più timida, ma al contrario voleva giocare ed interagire con l’ambiente che la circondava.

Credit: The Dodo / YouTube

Una volta tornata a stare bene, i volontari si sono occupati di reinserirla nel suo habitat naturale. Dopo un viaggio pieno d’amore, che probabilmente non dimenticherà mai, la volpe è tornata alla sua vita libera in natura. L’intero salvataggio è stato ripreso in un video, che alla fine la vede correre libera verso la strada della felicità.