Da più di un anno la piccola Lizzie cerca una casa, ma mai nessuno si è fatto avanti per conoscerla, a causa di un problema. I volontari di Howl of a Dog, l’hanno trovata abbandonata insieme ai suoi fratellini a quattro zampe. Tutti gli altri hanno trovato delle famiglie amorevoli, ma per lei non si è mai fatto avanti nessuno.

CREDIT: HOWL OF A DOG

Tutto è iniziato circa un anno fa. Un gruppo di ragazzi, mentre stavano facendo il loro solito giro di perlustrazione, hanno trovato dei cuccioli abbandonati in un luogo deserto.

Erano molto piccoli. Hanno provato a cercare se ci fosse la madre, ma visto che di lei non c’erano tracce, hanno capito che erano stati lasciati in quel posto, da qualche persona crudele

Li hanno portati nel loro rifugio e sin da subito hanno fatto il possibile per farli crescere sani e in salute. Tra questi c’era anche la piccola Lizzie. Il medico dopo averla visitata, ha scoperto che era affetta da una problematica.

La cucciola a quattro zampe è nata con la mascella inferiore più avanti rispetto a quella superiore. Questo ovviamente non le comporta né dolore e nemmeno problemi, ma cambia solo il suo aspetto estetico.

Questi volontari speciali, sin da quando è arrivata nel rifugio, hanno fatto il possibile per renderla felice. Ogni giorno le donano tutte le cure e l’amore di cui ha bisogno.

Gli annunci per l’adozione della piccola Lizzie

I suoi fratellini a quattro zampe hanno trovato tutti delle famiglie amorevoli. Però, per la piccola Lizzie non si è mai fatto avanti nessuno.

I volontari hanno pubblicato diversi annunci sul web. Stanno continuando a fare il possibile per cercarle gli amici umani disposti a donarle l’amore e tutte le cure di cui ha bisogno. Ecco il video della sua storia di seguito:

Tutti noi ci auguriamo che arrivi il lieto fine anche per questa cucciola, affinché possa trovare una casa calda in cui poter vivere e delle persone disposte a donarle la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.