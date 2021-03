A soli sei mesi di vita, è riuscita a sopravvivere a quel martello: la storia della cagnolina Ava

Ava è una cucciola di circa sei mesi, che è riuscita a sopravvivere al peggio. Nel 2017, l’uragano Harvey ha colpito la costa del Golfo. La tempesta ha distrutto case, ha stroncato via la vita a persone e ha lasciato interi quartieri nel caos per mesi e mesi.

Questa cagnolina è riuscita a rimanere viva durante la catastrofe, anche se il destino con lei non aveva ancora finito. Una settimana dopo l’uragano, qualcuno ha deciso di mettere fine alla sua vita. Il suo aggressore ha sparato un colpo, che l’ha colpita di striscio. Così, non felice, l’ha picchiata con un martello.

Ava si è ritrovata in condizioni critiche, ma nonostante tutto era ancora viva. Ha iniziato a vagare trascinandosi dietro tutta quella sofferenza, finché non è stata trovata e portata nel rifugio dell’associazione Houston BARC.

In quel momento, i volontari avevano la struttura piena di animali, rimasti senza casa o senza proprietari, dopo l’uragano. Il bisogno di posti era così grande, che si erano trovati costretti ad allestire rifugi momentanei.

Ava non poteva stare in mezzo a quei cani, aveva bisogno di urgenti e costose cure. Così, i ragazzi hanno provato a creare una raccolta fondi per la cucciola, con lo scopo di garantirle l’intervento chirurgico. In quelle condizioni, Ava non poteva mangiare, non poteva vedere e non riusciva nemmeno a capire cosa stava accadendo intorno a lei.

La nuova vita di Ava: oggi si chiama Bubbles

La sua storia ha attirato l’attenzione di due meravigliose persone: Kilyn e Fransisco. Si sono offerti di portare Ava a casa loro e di aiutarla con le cure e la riabilitazione. Hanno deciso di cambiare il suo nome in Bubbles e di regalarle una nuova vita.

Dopo mesi di interventi e di alti e bassi, Bubbles ha iniziato a mostrare dei miglioramenti e oggi, anche se ha ancora bisogno di cure e costanti attenzioni, si è finalmente ripresa la sua vita.

Ha due meravigliosi genitori umani e anche altri fratellini a quattro zampe!