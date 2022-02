Il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi si chiama Aardvark ed è un dolcissimo cagnolino salvato dalle strade di Baltimora, negli Stati Uniti D’America. Purtroppo, nonostante lui sia estremamente amichevole, gentile e mansueto, nessuno vuole adottarlo. E il motivo è legato al suo aspetto tutt’altro che ordinario. Leggete di seguito per scoprire quale sfortuna ha colpito il cucciolo.

Il passato di questo cagnolino non è stato affatto semplice. La sua ex famiglia lo ha abbandonato per le strade di Baltimora e lui ha vagato a lungo prima di essere salvato dai volontari del rifugio Maryland SPCA.

Fin dal primo istante in cui il cucciolo è entrato nella struttura, è letteralmente diventato anche il beniamino di tutti i volontari che lavorano lì con lui e gli altri cagnolini.

Il motivo? Basta guardare le sue foto e i suoi video per capirlo. La sua mascella è molto più corta del normale e questo ha fatto si che il cagnolino avesse una faccia davvero molto buffa.

Indagando, i volontari hanno capito che ciò non era dovuto ad un incidente, ma che era nato proprio così. Non era colpa sua, ma lui comunque viveva le sue giornate come se nulla fosse.

Anzi, dimostrava quotidianamente di essere molto più educato, amichevole e mansueto di tanti cuccioli che non avevano alcun problema di salute o di aspetto.

Nessuno vuole adottare Aardvark

Sebbene Aardvark abbia tutte le caratteristiche ideali che dovrebbe avere un cucciolo da appartamento, nessuno vuole adottarlo.

In tanti hanno inoltrato le loro richieste, ma quando poi si arriva al momento clou per l’adozione, per un motivo o per un altro si tirano sempre indietro.

I volontari pensano che, anche se nessuno lo dice esplicitamente, il motivo di tutte queste rinunce è legato esclusivamente al suo aspetto.

È un ragazzino energico, felice e socievole. Ci siamo divertiti così tanto a vestirlo bene e a portarlo in giro, perché niente lo infastidisce davvero. È così amichevole che potrebbe fare amicizia con un muro di mattoni.

I volontari non perderanno mai la speranza di riuscire a trovare una famiglia amorevole che apprezzi Aardvark per il meraviglioso cucciolo che è. Fino a quel momento, continueranno loro a riempirlo di tutto l’affetto che merita!