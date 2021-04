Abbandonata come spazzatura, aspetta per giorni la sua famiglia su un vecchio materasso: la storia di Bell

Questa storia arriva dal Texas ed ha come protagonista una cagnolina di nome Bell. È stata chiamata così da coloro che l’hanno salvata, ma nessuno sa quale fosse prima il suo nome o dove vivesse. Ciò che è certo, è che qualcuno l’ha abbandonata in mezzo alla spazzatura, come se fosse un oggetto diventato ormai troppo vecchio.

Bell si è sdraiata su un vecchio materasso ed è rimasta in attesa del ritorno della sua famiglia. Per lunghi giorni, lei ha aspettato di riabbracciare quelle persone che tanto amava.

Fortunatamente, un passante ha notato la sua presenza ed ha subito contattato l’associazione del posto. Non era la prima volta che capitava un episodio del genere. Ormai, è quasi un’abitudine abbandonare cani al confine. I poveri animali si ritrovano in posti sconosciuti, costretti a camminare chilometri per cercare una fonte di cibo e spesso muoiono investiti.

Credit: pixabay.com

Dopo la chiamata, i volontari della Rescue Dogs Rock si sono mobilitati per trovare Bell e per portarla dal veterinario. La cucciola è stata visitata, rifocillata e sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Non è stato difficile conquistare la sua fiducia, era abituata al contatto umano. Non esiste giustificazione per coloro che scelgono di abbandonare un amico a quattro zampe per strada, condannandolo a morte. Esistono rifugi e associazioni pronte a prendersene cura in modo anonimo.

Bell tra non molto sarà pronta per una nuova casa e per una seconda possibilità di vita. Ma cosa sarebbe successo se quel passante non si fosse accorto di lei? Avrebbe patito la fame per altri lunghi giorni e poi? Poi sarebbe morta di fame o investita.

Credit: pixabay.com

Se quella famiglia l’avesse portata in un rifugio sin da subito, Bell non avrebbe sofferto e oggi sarebbe già felice in una nuova casa. Non abbandonate gli animali per strada.