Abbandonata con il muso e le zampe legate. Ma quando qualcuno si è accorto di lei, il suo calvario era appena iniziato

La terribile storia di Tatiana è iniziata nel lontano 2011. Un uomo di nome Ernie, mentre passeggiava con i suoi cagnolini, ha notato la povera cagnolina sul fondo di un canale che costeggiava la strada. Quando si è avvicinato a lei e ha visto le condizioni in cui qualcuno l’aveva abbandonata, è rimasto scioccato.

Credit: MackenziesAnimalSanctuary / Facebook

Era una bella giornata e il signor Ernie Moss aveva deciso di fare una bella passeggiata in campagna insieme a sua moglie e ai suoi cagnolini. Nel bel mezzo del loro cammino, sul fondo di un fosso hanno notato qualcosa che tremava e si muoveva in maniera molto strana.

Quando si sono avvicinati, hanno visto che si trattava di una femmina di pit bull in condizioni molto critiche. Qualcuno l’aveva legata con del nastro adesivo il muso e le zampe. Era completamente immobilizzata, non aveva modo di camminare, di mangiare e nemmeno di abbaiare per chiedere aiuto. In più, era molto freddo e stava letteralmente morendo di freddo.

Il salvataggio di Tatiana

Immediatamente Ernie si è calato nel fosso e ha cercato di liberare Tatiana da quella morsa terribile. Nel frattempo, sua moglie ha contattato la Capital Arena Humane Society, una associazione di salvataggio del posto, che si è precipitata sul posto.

Dopo averla portata nel loro rifugio, il veterinario l’ha visitata e ha potuto vedere quelle che erano le sue reali condizioni, che erano anche peggio di ciò che poteva sembrare inizialmente.

Credit: MackenziesAnimalSanctuary / Facebook

Dopo le cure iniziali, la cucciola è stata mandata al Santuario degli animali di Mackenzie. Una struttura che, al contrario della prima, poteva garantirle un posto per una degenza più lunga.

Il recupero fisico completo, per la cucciola, è arrivato addirittura dopo un anno e mezzo dal suo ritrovamento. Una volta che è tornata in forma, il lavoro dei volontari non era affatto finito. La cagnolina aveva ancora molti problemi a relazionarsi con gli altri animali, ma soprattutto con le persone.

Questa sua condizione, ha fatto si che non entrasse nella lista per le adozioni per ben 10 anni.

Credit: MackenziesAnimalSanctuary / Facebook

Oggi, diventata ormai molto anziana, la difficoltà per trovare una famiglia non era certo diminuita. Ma il suo lungo lavoro e la cagnolina dolce che ormai è diventata, ha spinto una delle volontarie a farsi avanti e ad adottarla.

È stata una vita lunga e difficile, quella della dolce Tatiana. Ci rincuora il fatto che ora possa trascorrere i suoi ultimi anni di vita, sommersa dall’amore di persone davvero speciali.