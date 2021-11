La storia della piccola Phoebe, la cucciola abbandonata con una catena talmente corta che non poteva muoversi

Phoebe è una cucciola che purtroppo nella sua vita non ha avuto un bell’inizio. Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani l’hanno abbandonata, con una catena talmente corta che non poteva nemmeno muoversi. Per fortuna ora sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Una storia triste che è diventata in fretta virale sul web. Gli agenti hanno avviato anche le indagini per provare a trovare il responsabile, ma nessuno ha dato informazioni utili.

Tutto è iniziato quando un gruppo di ragazzi hanno visto la piccolina che era sola e triste sul ciglio di una strada. Si sono presto avvicinati per capire la situazione ed è proprio in quel momento che hanno fatto la drammatica scoperta.

Si sono resi conto che la cucciola era stata abbandonata e che non poteva muoversi, poiché intorno al collo aveva una catena troppo corta. Una delle volontarie che è intervenute infatti, ha detto:

CREDIT: YOUTUBE

Non avevo mai visto una catena così corta. Non mi era mai capitata prima una cosa simile.

I ragazzi sono presto intervenuti per aiutarla. Phoebe ha capito sin da subito che quelle persone erano lì per salvarla. Infatti era al settimo cielo nel vederli e si è lasciata presto andare.

La nuova vita della piccola Phoebe

CREDIT: YOUTUBE

La cucciola è stata portata subito nel rifugio ed il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che aveva bisogno di molte cure e trattamenti. Oltre ad essere magra e disidratata, era affetta anche un virus raro causato dalle zecche.

La sua strada per la guarigione era lunga e in salita. Infatti hanno dovuto tenerla ricoverata per diverso tempo. Ecco il video della sua storia di seguito:

Per settimane le sono stati vicino ed hanno fatto di tutto aiutarla. Alla sono arrivati i miglioramenti che tutti speravano. La cucciola ha anche trovato una nuova famiglia umana disposta ad adottarla e a donarle tutte le cure di cui ha bisogno. Ha avuto il lieto fine che tanto sperava ed ha anche dimenticato la triste esperienza che ha vissuto.