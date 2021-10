Solo poco tempo fa è avvenuta una vicenda straziante. La protagonista è una cagnolina chiamata Fonda, che è stata abbandonata dopo la morte del suo amico umano. Inoltre, quando i volontari l’hanno trovata era in condizioni davvero gravi. Aveva bisogno di aiuto e di un intervento.

CREDIT: PIXABAY

Una storia che ha spezzato i cuori di tutti e che ovviamente è diventata in fretta virale sul web. La piccola non aveva mai vissuto da randagia nella sua vita.

Fonda ere soddisfatta di tutto ciò che aveva. Il suo amico umano ogni giorno faceva il possibile per renderla felice e per donarle tutte le cure di cui aveva bisogno. Erano molto legati.

Anche la famiglia era contenta del rapporto che c’era tra i due. Passavano insieme la maggior parte del tempo. Il signore non la lasciava in casa da sola, nemmeno se doveva uscire solo per pochi minuti.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma. Il suo amico umano ha perso la vita per un malore e il resto della sua famiglia, invece di prendersi cura di Fonda, ha deciso di abbandonarla per strada. Non volevano proprio più averla nelle loro vite.

Il salvataggio di Fonda e le sue condizioni

CREDIT: YOUTUBE

A quel punto, la piccola a quattro zampe si è ritrovata a vivere da sola e triste. Non sapeva come badare a se stessa ed infatti, quando i volontari l’hanno trovata, era magra e disidratata.

Viste le sue condizioni, sapevano che non potevano lasciarla anche loro. La vita della cucciola era in grave pericolo. Per questo hanno deciso di portarla d’urgenza nella clinica veterinaria e fare il possibile per aiutarla.

Il medico sin da subito ha sottoposto la piccola ad un’accurata visita, ma è proprio a quel punto che ha fatto la triste scoperta. Fonda aveva una massa sulla lingua che doveva essere rimossa, poiché le provocava dei dolori atroci e anche perché era pericolosa. Ecco il video della vicenda di seguito:

Per fortuna l’operazione è andata molto bene e la cucciola ha fatto dei grandi miglioramenti. Ora anche lei è tornata ad essere sana ed in salute. Ha trovato anche una famiglia disposta ad adottarla e queste persone, ogni giorno, si impegnano per renderla felice.

