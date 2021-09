Ha subito qualcosa di davvero straziante la piccola Laska. Era una randagia che si prendeva cura dei suoi cuccioli, ma un giorno è avvenuto l’impensabile. Un uomo, stufo di vederli vivere vicino la sua abitazione, ha deciso di ucciderli. Ha fatto qualcosa di davvero terribile e crudele.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio orribile, che ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe potuta accadere una cosa così terribile.

Laska ha vissuto da randagia per tutta la sua vita. Nonostante tutto non ha mai perso la fiducia negli esseri umani.

Anche quando ha messo al mondo i suoi piccoli, era felice e desiderava solo potersi prendere cura di loro, come solo una madre sa fare. Però, un giorno è avvenuto qualcosa di impensabile.

CREDIT: YOUTUBE

La famiglia a quattro zampe viveva vicino l’abitazione di un uomo che era sordomuto, ma che aveva anche gravi problemi psichiatrici. Di conseguenza era stufo di vedere quei cagnolini correre e fare confusione.

Per questo, invece di chiamare dei volontari per portarli via, ha deciso di ucciderli. Laska per giorni interi ha girato per il quartiere, piangendo disperata con la speranza di poterli ritrovare, ma questo ovviamente non era possibile.

Il salvataggio di Laska da parte dei volontari

CREDIT: YOUTUBE

Una donna che vive in quella zona e che si è sempre presa cura dei cani, ha deciso di allertare i ragazzi di Love Furry and Friends, poiché aveva paura che anche la piccola potesse perdere la vita. I volontari nel sentire quel racconto drammatico, sono subito intervenuti.

Aiutati dalla signora, sono riusciti a prendere la mamma cane e a portarla nel loro rifugio. Dopo la visita, hanno deciso di metterla vicino a dei cuccioli che avevano perso la loro mamma e Laska li ha accettati proprio come fossero suoi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi la cucciola è tornata a stare bene. Ha superato quel momento drammatico della sua vita ed ha trovato anche una nuova famiglia disposta ad adottarla. Finalmente è felice!

