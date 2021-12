Dopo una triste e drammatica esperienza anche la piccola Molly Moo ha trovato il suo bellissimo lieto fine. Era stata abbandonata in condizioni disperate ed ora ha trovato una nuova famiglia disposta ad accoglierla, che sta facendo il possibile per farle dimenticare i traumi che ha vissuto.

CREDIT: FACEBOOK

Il dramma di questa dolce cagnolina è iniziato durante le feste natalizie dello scorso anno. Due agenti di polizia erano impegnati nel loro solito giro di perlustrazione a Birmingham, in Inghilterra.

Ad un certo punto, su un tratto di strada particolarmente trafficata, hanno trovato la piccola che vagava sola, triste e spaesata. Si vedeva che non era mai stata in un posto del genere.

Gli agenti si sono presto fermati per capire la situazione, ma quando si sono avvicinati, si sono resi conto che le sue condizioni erano davvero disperate.

CREDIT: FACEBOOK

Molly Moo era in grave pericolo. Questo perché era talmente magra che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo. In più la sua pelliccia era rovinata ed aveva una strana infezione alla pelle. I suoi occhi erano tristi e sofferenti.

I poliziotti sapevano che era stata abbandonata da qualche persona malvagia. Tuttavia, hanno scelto di non lasciarla in quel posto, ma hanno deciso di portarla in fretta nel rifugio di RSPCA, dove tutto lo staff ha lavorato a lungo per poterla aiutare.

La nuova vita della piccola Molly Moo

Da quel giorno è passato quasi un anno e per fortuna la cucciola ha trovato finalmente una nuova vita. I volontari durante la visita hanno scoperto che aveva un microchip. Sono riusciti a mettersi in contatto con la sua famiglia, ma quelle persone hanno detto che l’avevano rubata 6 anni prima e che non volevano occuparsi di lei.

I ragazzi credono che per questo lungo periodo, la piccola abbia subito tante cattiverie e le sue condizioni ne erano la dimostrazione. Alla fine quando quelle persone erano stufe di tenerla, hanno deciso di lasciarla da sola sul ciglio di una strada.

CREDIT: FACEBOOK

Un uomo chiamato John Bebbington a giugno di quest’anno ha deciso di accogliere la piccola nella sua abitazione. L’ha aiutata durante tutta la convalescenza ed oggi, Molly Moo è riuscita anche a superare i traumi che ha vissuto. Finalmente è tornata a vivere!