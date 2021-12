Ogni giorno, nel mondo, avvengono sempre più casi di maltrattamenti e abbandono di animali domestici. Le povere creature, come ad esempio Luna, si ritrovano in fin di vita per la strada, senza nemmeno saper il perché le persone che loro amavano si sono liberati di loro in quel modo crudele. Fortunatamente, ci sono sempre i volontari delle associazioni di salvataggio a prendersi cura di loro.

Non è chiaro il motivo, ma durante le feste natalizie i casi di abbandono di cagnolini aumentano vertiginosamente. Lo scorso natale, l’associazione Angels of Assisi di Roanoke, in Virginia, ha dovuto accogliere ben 7 cuccioli maltrattati e abbandonati per strada in fin di vita.

Il personale si è preso cura di Jessi, un cagnolino trascurato e abbandonato che aveva delle gravi infezioni sulla pelle. Stessa storia anche per la cagnolina Charlotte e per altri 4 cuccioli di pochi mesi, gettati in strada perché pieni di pulci.

Il caso peggiore di tutti, però, era quello di Luna. Un passante l’aveva notata legata ad un palo sul ciglio della strada e aveva deciso di portarla nel rifugio della Angels of Assisi.

Il veterinario l’ha visitata e ha capito subito che le sue condizioni erano più gravi del previsto. Oltre ad essere sporca, piena di parassiti e talmente magra da riuscire a contare tutte le sue ossa, la cucciola soffriva anche della malattia di Lyme. Questa patologia comporta un malfunzionamento dei reni e a volte può causare la morte, soprattutto se non curata a dovere.

Le cure e la speranza di una nuova vita di Luna

Il dottore ha lavato per bene Luna e le ha fatto prendere la prima dose di una cura per i suoi reni malandati. In sole 24 ore dal suo arrivo al rifugio, la cucciola mostrava già dei piccolissimi miglioramenti.

All’inizio non riusciva nemmeno a stare in piedi, dopo addirittura è riuscita a fare qualche passo e ad andare in giardino per il vasino.

Tutto ciò ha reso molto felice tutto il personale del rifugio. tuttavia, i piedi devono ancora restare ben saldi a terra, perché ci vorranno mesi e tanta fortuna affinché la cagnolina possa tornare sana e forte come una volta.

Tutti noi ci auguriamo che Luna possa trovare la sua felicità e serenità. E perché no, una famiglia amorevole disposta ad amarla per sempre.