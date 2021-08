Pauline Waldron è una donna che vive a New York che ora è accusata di maltrattamenti e crudeltà nei confronti degli animali. La sua cagnolina Peaches è stata trovata sola ed abbandonata, in mezzo ad una montagna. La sua situazione era molto grave visto ciò che le aveva fatto quella che doveva essere la sua amica umana.

CREDIT: FACEBOOK

Negli ultimi anni per evitare episodi simili, sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere il fenomeno degli abusi, ma la crudeltà umana con conosce mai dei limiti.

L’esperienza che ha vissuto questa cucciola è davvero drammatica. Nessuno riesce a capire come si possa essere così malvagi con un animale, che desidera solo ricevere amore ed attenzioni.

Tutto è iniziato quando un gruppo di volontari hanno trovato la cagnolina abbandonata in mezzo la montagna. Era sola, triste e ferita. Stava soffrendo tantissimo. Per questo l’hanno portato d’urgenza dal veterinario, per tutte le cure necessarie.

CREDIT: FACEBOOK

Dopo un’accurata visita il medico ha scoperto che aveva un microchip e sono riusciti a rintracciare quella che doveva essere la sua amica umana.

La situazione della piccola Peaches prima della guarigione

Peaches a causa dei traumi e delle ferite, ha subito due delicati interventi. Inoltre, le forze dell’ordine hanno denunciato la donna per maltrattamenti nei confronti degli animali.

La strada per la guarigione della cucciola era molto lunga, ma tutti si sono impegnati per aiutarla. Nonostante la triste esperienza che ha vissuto, non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. È sempre stata molto dolce e socievole con tutti.

I ragazzi nel periodo in cui è stata nel loro rifugio, hanno sempre parlato di lei sui social. Infatti pochi mesi dopo il suo arrivo, una famiglia amorevole si è fatta avanti per poterla adottare.

CREDIT: FACEBOOK

Ora per fortuna anche la piccola Peaches ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Tutti sono felici, poiché sono sicuri che non dovrà più vivere un episodio drammatico come quello che ha vissuto.