La storia dell’abbandono e del successivo salvataggio della cagnolina Lesie ha commosso non solo tutto il Brasile, paese in cui la vicenda è capitata, ma tutto il mondo. Un giorno, alcuni passanti hanno notato la cucciola legata ad una palma e hanno subito allertato le autorità competenti, affinché qualcuno facesse qualcosa per aiutarla.

I casi di abbandono in tutto il mondo sono in costante crescita, purtroppo. I motivi che possono spingere delle persone a lasciar andar via un cucciolo possono essere tanti e diversi, ma mai nessuno giustificherà loro quando decidono di abbandonarli in situazioni rischiose per la loro salute.

Queste persone potrebbero consegnare i loro amici a quattro zampe nelle mani degli esperti volontari di qualche associazione e assicurarsi che tutto vada per il meglio. Tuttavia, per qualche motivo, decidono di non farlo.

La cucciola protagonista di questa storia, per esempio, è stata legata ad una palma con una catena e abbandonata a se stessa. Quando la Polizia locale è arrivata sul posto, ha notato che affianco a lei c’era un biglietto con un messaggio.

Quando gli agenti lo hanno aperto e lo hanno letto, sono rimasti letteralmente a bocca aperta.

Le cure di Lesie e la sua nuova vita

Nel foglietto c’erano delle parole, presumibilmente scritte dagli ex proprietari della cagnetta, che dicevano più o meno così:

Mi aiuti per favore. Non lasciarmi morire. Prenditi cura di lei, non avevo le condizioni economiche per farlo. Mi chiamo Lesie, ti chiedo di non lasciarmi morire. Dio ti ringrazierà per esserti preso cura di me.

Scioccati di fronte a quelle parole e alle condizioni di estrema sofferenza di quella cucciola, i poliziotti hanno subito contattato il controllo animali del quartiere e l’hanno portata da loro.

La cucciola era molto malnutrita ed era piena di zecche che le facevano male alla pelle.

I volontari dell’associazione di salvataggio hanno fatto un bel bagno caldo alla cagnolina e hanno iniziato subito i trattamenti per la pelle.

Non è chiaro quanto tempo ci vorrà, prima che Lesie si rimetta del tutto. Ma ora ha delle persone gentili che non molleranno finché lei non torni in forze e finché non trovi un posto sicuro e amorevole in cui vivere per sempre.