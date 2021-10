Dal giorno del suo abbandono, Chloe non si era più mossa dal suo angoletto: tutto è cambiato quando ha conosciuto Darvish Kamalia

Immaginate cosa si possa provare ad essere abbandonati dalla persona che più amate al mondo. Voi come reagireste? Purtroppo, queste sensazioni vengono vissute quotidianamente da migliaia di cani che vengono abbandonati nei rifugi. Tra di loro, ultimamente, è capitata una dolcissima e ferita cagnolina di nome Chloe. Questa è l’ennesima storia che ci insegna come l’amore possa curare ogni ferita, anche quelle che sembrerebbero inguaribili.

Tutto è iniziato quando un uomo ha accompagnato la sua cagnetta al rifugio. Ha detto che si chiamava Chloe, solo quello. Poi si è voltato e se ne è andato via senza di lei, senza nemmeno salutarla.

Quella cucciola aveva capito tutto. Glielo si leggeva negli occhi. Occhi pieni di lacrime, dolore e anche di vergogna. Una vergogna che non le spettava, visto che lei non aveva fatto nulla di cui vergognarsi o sentirsi in colpa.

La sua storia, il suo rannicchiarsi in un angolo, il suo evitare lo sguardo dei volontari e di qualsiasi altra persona si trovava a passare nei pressi del suo box, ha inevitabilmente commosso tutti. E, soprattutto, ha convinto il personale del rifugio ad impegnarsi al massimo per far tornare a splendere quell’anima ferita a quattro zampe.

La nuova vita di Chloe

Così come ammettono i migliori esperti di comportamenti dei cani, quando un cucciolo subisce un trauma emotivo del genere, è giusto che gli si dia il suo tempo per elaborare la perdita da solo.

Chloe aveva bisogno proprio di quello. Era giusto che rimanesse da sola in quell’angolo del box, finché non sarebbe stata pronta ad aprire di nuovo il suo cuore.

Con il passare dei giorni, i volontari hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più a lei e a rassicurarla. Lei ha iniziato ad uscire dal suo guscio, a seguirli nelle passeggiate e perfino a scodinzolare, di tanto in tanto.

La cucciola aveva stretto un legame particolare con il volontario Darvish Kamalia. E la cosa era assolutamente reciproca. Tanto che, alla fine, il ragazzo ha deciso che le avrebbe donato lui stesso una casa confortevole per sempre.

Vedere le loro immagini e i video di loro due che si coccolano, è la cosa più dolce che vedrete oggi.