Se c’era una cosa che Raven amava più di ogni altra, era prendere il sole con la sua famiglia. Era una cagnolina piena di vita, amava giocare con tutti i cani e gatti adottivi che per brevi periodi arrivavano a vivere nella sua casa. E nonostante avesse i suoi problemi, questa cucciola ha sempre aiutato gli altri animali bisognosi a trovare la strada per la felicità.

Purtroppo il destino è stato ingiusto con Raven e la sua vita si è interrotta tragicamente. A soli 6 mesi, il corpicino della cucciola si era stancato dei problemi congeniti che gli avevano reso la vita dura sin dal giorno della sua nascita. La sua mamma umana, una donna di nome Jamie, si è presa cura di lei sin dal suo primo respiro e non ha mai trascorso un solo giorno senza conoscere l’amore.

Alla fine, i suoi reni non riuscivano più a tenere il passo con la richiesta del suo corpo in crescita e l’unica strada per liberarsi da ogni male, era quella per il ponte dell’arcobaleno. Prima che Raven chiudesse gnocchi per sempre, la sua mamma si è assicurata che avesse il suo ultimo giorno di sole.

La nascita della piccola Raven.

Quando è nata, Raven era la più piccola della sua cucciolata e si è dimostrata una combattente sin dal primo giorno. Inizialmente, la sua mamma umana credeva che fosse soltanto un rallentamento della crescita e che presto avrebbe raggiunto i suoi fratellini, ma non è stato così. A sole tre settimane in mezzo di vita, la sua salute ha preso una svolta drastica. Jamie ha trovato Raven lontana dalla sua cucciolata, debole e fredda. Non riusciva nemmeno ad attaccarsi alla tua mamma.

Nelle settimane successive, ha portato la cucciola dal veterinario, dove è stata sottoposta a molte cure.

Mi è stato detto più volte che non ce l’avrebbe fatta e che non sarebbe arrivata alla settimana successiva, che era ora di lasciarla andare. Non c’erano speranze per lei. Ma lei ha resistito, sempre e comunque. È nata con difetti congeniti, i suoi reni non erano completamente sviluppati e nemmeno il suo fegato.

Nonostante tutto ciò che la affliggeva, Raven era felice e amava la sua famiglia. Ha trovato gioia nell’aiutare tutti i cani e gatti adottivi che trovavano le cure nelle mani amorevoli della sua mamma umana Jamie.

Raven ha accolto ogni nuovo cane con un bacio. Era un vero miracolo che ci è stato portato via troppo presto. Anche se abbiamo passato soltanto sei mesi insieme, ha lasciato le sue impronte sul mio cuore. Forse io l’ho tenuta in vita, ma lei mi ha dato uno scopo della vita.

Nel suo ultimo giorno, Jamie voleva essere sicura che la sua migliore amica avesse tutto ciò che desiderava e così si è assicurata che trascorresse le sue ultime ore al sole con i suoi amici pelosi. Proprio come amava lei.