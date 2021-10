Ogni animale dovrebbe avere una famiglia umana disposta ad aiutarlo, soprattutto quando ne ha davvero bisogno. La piccola Milana ha vissuto un’esperienza drammatica, poiché il suo amico umano ha deciso di abbandonarla. Visti i suoi problemi di salute, non voleva più averla in casa.

Una vicenda straziante, che ha spezzato i cuori di tutti. Per fortuna una persona dolce ed amorevole ha fatto il possibile per riuscire ad aiutarla.

Tutto è iniziato quando una donna chiamata Tatiana, era uscita per fare le sue solite commissioni. Stava girando per la città in macchina.

Ad un certo punto, mentre stava passando in una strada poco trafficata, la ragazza si è resa conto che la piccola era sola ed abbandonata. Non aveva nessuno che potesse prendersi cura di lei.

Inoltre, girava disperata alla ricerca di acqua e cibo. Tatiana sapeva che non poteva lasciarla in quella situazione. Per questo ha deciso di portarla nella clinica veterinaria, per capire il suo stato di salute.

È proprio dopo la visita che è emersa la triste realtà. Il medico ha avvisato la donna che la piccola Milana era affetta da un problema grave ai reni ed aveva bisogno di cure, lunghe e molto costoso. Le sue condizioni erano davvero complicate.

La strada per la guarigione di Milana

Tatiana nonostante tutto non si è lasciata abbattere. Non aveva intenzione di mollare. Infatti sin da subito ha chiesto al veterinario di fare il possibile per aiutarla.

I miglioramenti erano molto lenti. Milana faceva fatica a riprendersi dopo ogni seduta e non voleva nemmeno sottoporsi alle cure di cui aveva bisogno. La ragazza ha avuto tante difficoltà per aiutarla. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nonostante tutto dopo mesi dal suo ritrovamento, è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano. La piccola a quattro zampe è stata adottata da una coppia dolce e gentile, che fa di tutto per renderla felice. Buona vita cucciola…