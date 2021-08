Donna vede un cane in difficoltà e si getta in acqua senza riflettere: il video

Il video di una donna che si getta in acqua in soccorso di un povero cane: le immagini diventano virali e si diffondono in tutto il mondo

Questa è la storia di una donna eroe il cui video si è diffuso sul web. Molti cani amano giocare nell’acqua e quando si trovano con i proprietari nei pressi di un fiume, di un mare o un lago, danno sfogo alla loro natura e iniziano a giocare e a correre liberi e felici.

Il filmato mostra un cane che è caduto nel canale e che non riesce più a raggiungere la riva ne ad arrampicarsi sul muro troppo alto e bagnato. Non è chiaro se sia un cane randagio o di proprietà e nessuno sa quanto tempo sia rimasto a lottare in quella situazione. Ma alla fine un angelo è arrivato in suo soccorso.

Una donna coraggio è intervenuta e si è tuffata nell’acqua senza pensarci due volte. Gli altri presenti hanno ripreso l’intera scena con i cellulari e dopo la pubblicazione sui social network, si è diffusa in ogni parte del mondo.

Un video emozionante, che ci dimostra ancora una volta che al mondo esistono ancora persone dal cuore grande. Persone capaci di rischiare la propria vita pur di salvare quella di quello che per molti è soltanto un animale. Questo amico a quattro zampe è salvo, ma se la sua salvatrice non fosse intervenuta, probabilmente tutto sarebbe finito in tragedia.

Il video del salvataggio della donna

Il video mostra il cane che agita le zampe contro il muro, come se stesse chiedendo aiuto e stesse cercando una via di fuga. Prova ad arrampicarsi, ma la parete è troppo scivolosa e cade di nuovo nell’acqua. Dall’altra parte ci sono alcune persone che cercano di chiamarlo e di fargli capire che deve nuotare verso di loro. Poi si vede la donna che entra in acqua e nuota fino a raggiungere il povero cane.

Il cucciolo spaventato si aggrappa a lei e si lascia trascinare fino a riva.