Una vicenda terribile è avvenuta pochi giorni fa, nel rifugio Vet Ranch, in California. I volontari hanno trovato fuori la porta, 3 cuccioli abbandonati, con poche ore di vita. Le loro condizioni erano davvero critiche, poiché avevano bisogno delle cure e dell’amore della madre.

CREDIT: VET RANCH

L’abbandono degli animali, purtroppo, è una piaga sempre più diffusa. Negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni, che stanno facendo il possibile per salvare questi animali in difficoltà.

In questo drammatico episodio, era un giorno come un altro per i volontari di questo rifugio. Erano impegnati a prendersi cura dei cani che avevano salvato e stavano facendo il possibile per trovare delle case perfette per ognuno di loro.

All’improvviso, hanno sentito suonare alla porta. Uno dei ragazzi è andato in fretta a vedere cosa stava accadendo, ma nel momento in cui ha aperto, si è trovato davanti ad una scena terribile.

CREDIT: VET RANCH

Qualche persone crudele, aveva messo dentro una busta 3 cuccioli appena nati. Avevano solamente poche ore di vita ed ha deciso di abbandonarli in quel rifugio. Non avevano ancora aperto gli occhi. Erano in pericolo, poiché senza le cure di una mamma, sarebbe stato difficile per loro sopravvivere.

I volontari non potevano abbandonarli. Infatti li hanno portati subito dentro ed insieme al veterinario si sono messi in fretta a lavoro, per aiutarli a crescere e a stare bene.

La trasformazione dei 3 cuccioli abbandonati

CREDIT: VET RANCH

Hanno deciso di chiamarli River, Willow e Meadow. I ragazzi si sono presi cura di loro per diverse settimane e alla fine, sono cresciuti in ottima salute.

Il tutto per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi. I fratellini a quattro zampe, adesso non sono più in pericolo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: VET RANCH

Al momento sono ancora nel rifugio, ma a breve verranno affidati ad alcune famiglie amorevoli, con la speranza che arrivi il lieto fine anche per questi dolci cagnolini.