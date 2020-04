Abbandonato cane a Piacenza, salvato da un vigilantes Cane legato ad un palo in via XXI Aprile, trovato da un vigilantes

La scorsa notte un vigilantes del Metronotte di Piacenza, che mentre stava facendo il suo solito giro di perlustrazione, in via XXI Aprile, ha trovato un cane abbandonato, legato al palo. Ha deciso di fermarsi per capire meglio la situazione ed è riuscito a salvarlo.

Un evento terribile, che ha sconvolto moltissime persone del posto. Ora si sta indagando per capire meglio le condizioni e se abbia o meno il microchip, per riuscire a rintracciare la persona che ha fatto questo gesto terribile.

In base alle informazioni che sono state rese note, i metronotte, nonostante la situazione che sta vivendo ora l’Italia, continuano a dare il loro servizio alle città ventiquattro ore su ventiquattro.

Infatti per l’uomo, era una sera come le altre e stava facendo il suo solito giro di perlustrazione, quando all’improvviso si è trovato davanti quella scena e non ha potuto fare finta di niente.

Il vigilantes, nel momento in cui si è trovato su via XXI Aprile, ha notato che era stato abbandonato un cane, legato ad un palo. Era notte ed era solo, triste e spaventato.

L’uomo, non poteva lasciarlo, così si è subito fermato, lo ha liberato ed ha chiamato immediatamente il servizio di recupero e cura degli animali smarriti, che lo hanno preso subito in cura.

Il cucciolo, ora sta ricevendo tutte le cure, il cibo e l’amore di cui ha bisogno. Ora è stata avviata un’indagine per capire se abbia o meno il microchip e per riuscire a trovare la persona che lo ha abbandonato.

Purtroppo, l’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa. Molte persone, invece di lasciarli nei rifugi, preferiscono lasciarli sulle strade, soli e spaventati. Sono nate molte associazioni che stanno facendo il possibile per combatterlo, ma è un fenomeno talmente diffuso, che è impossibile da eliminare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.