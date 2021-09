Big Mac è un povero cucciolo abbandonato dal suo ex proprietario nel rifugio McKamey Animal Center del Tennessee. Da un giorno all’altro, quell’uomo che si era sempre preso cura di lui, ha deciso di tradirlo. Si è presentato davanti ai volontari dichiarando di non avere più tempo per lui. Così, il cane si è ritrovato circondato da persone sconosciute e in un ambiente estraneo e spaventoso.

Credit immagine: MCKAMEY ANIMAL CENTER

Ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo e nervoso con tutti. Lauren Mann, la responsabile del rifugio, ha raccontato:

Non sappiamo come fosse il suo ambiante di vita prima di venire da noi, ma era evidente che non si fidava degli esseri umani. Si rifiutava di mangiare e anche di giocare nel cortile. Aveva bisogno di qualcuno paziente e premuroso che lo avesse aiutato a credere di nuovo nell’amore.

Big Mac diventa il residente più vecchio del rifugio

Credit immagine: MCKAMEY ANIMAL CENTER

Purtroppo, le sue paure ed il suo comportamento non lo rendevano il cane perfetto agli occhi dei possibili adottanti che visitavano la struttura. E ben presto, Big Mac è diventato il cane più anziano del rifugio.

Quando tutto sembrava ormai perduto, è accaduto un vero miracolo. Dopo 260 giorno dal suo abbandono, il cane è uscito per sempre dalla porta del McKamey Animal Center.

Uno dei volontari ha deciso di adottarlo come suo animale domestico e di aprirgli le porte del suo cuore e della sua casa.

Quando il nostro collega lo ha preso in affidamento, ci ha raccontato che la prima notte ha dormito per 12 ore di fila. Il giorno successivo è uscito dal suo guscio ed ha iniziato a giocare con l’altro suo cane e perfino con i gatti di casa.

Credit immagine: MCKAMEY ANIMAL CENTER

Oggi Big Mac è un cane completamente diverso ed è tornato a fidarsi degli esseri umani. Quel freddo box di un rifugio rappresentava per lui catena che gli impediva di spiccare il suo volo.

Questa storia ci insegna la sofferenza dei cuccioli chiusi in canile e cosa significa per loro trovare una famiglia disposta ad amarli e guidarli nella loro vita.

