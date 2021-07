Un giovane si è ritrovato ad assistere all'abbandono di Ninook e ha ripreso tutto in un video. Video che è risultato fondamentale

Il video che abbiamo deciso di mostrarvi oggi, da un lato mostra quanta cattiveria e meschinità hanno alcune persone, mentre dall’altro racconta di quanta umanità e gentilezza sono munite altre persone. Il protagonista si chiama Ninook ed è un meraviglioso cagnolino di razza Husky. Il video mostra l’esatto momento in cui il suo ex proprietario, con l’inganno, lo fa scendere dalla sua auto e lo abbandona lì da solo.

Ogni giorno vi raccontiamo storie strazianti di abbandoni o maltrattamenti. Ma quella di oggi trasmette molta più tristezza di tante altre. Forse perché l’esatto momento dell’abbandono stesso, è stato immortalato in un video pubblicato poi su internet.

Nelle immagini si vede un suv parcheggiato sul ciglio di una strada isolata vicino a El Paso, in Texas. Un uomo scende dall’auto insieme al cucciolo, sgancia il suo guinzaglio e gli toglie il collare.

Il cagnolino inizia così a guardarsi intorno curioso di quel luogo sconosciuto. Approfittando della sua distrazione, il ragazzo risale in auto e parte, lasciandolo indietro.

Il cucciolo, confuso, pensa che il suo papà si è dimenticato di lui e comincia ad inseguirlo. Un inseguimento, però, purtroppo vano. Perché quella persona che credeva non lo abbandonasse mai, in realtà lo aveva appena scaricato per sempre.

Il video, pubblicato su internet, permette a Ninook di trovare subito una nuova casa

A riprendere tutta la scena dell’abbandono di Ninook in un video e a pubblicarla su internet, è stato un giovane del posto che si è ritrovato senza volerlo ad essere spettatore di quello spettacolo raccapricciante.

Moltissime persone da ogni parte del mondo hanno visto il video e si sono commosse nel vedere il povero cagnolino rincorrere invano il suo proprietario.

Grazie al giovane, le autorità hanno anche rintracciato il responsabile e lo hanno fermato. Ora rischia un anno di reclusione ed una multa di 4mila dollari.

Ninook, dopo una visita dal veterinario, grazie all’aiuto di un’associazione di salvataggio, ha anche trovato subito una nuova casa. a 24 ore dal suo abbandono, il cucciolo era già insieme ad una nuova famiglia, che lo ama già e che non lo lascerà mai più da solo.

Siamo felici di come si sia conclusa questa vicenda. E ci auguriamo che il video dell’abbandono di Nanook riesca a sensibilizzare quante più persone possibili sul non abbandonare mai un amico a quattro zampe.