Il povero Scooby si è ritrovato abbandonato in un posto sconosciuto, continuando a domandarsi perché la sua famiglia avesse scelto di lasciarlo da solo, in mezzo a così tanti pericoli. A rendersi conto della sua presenza, è stata una coppia che era solita passeggiare in quel quartiere. Non era la prima volta che si ritrovavano testimoni di una scena del genere.

Stavamo passeggiando nei pressi dei boschi pochi distanti da casa nostra. Vedere cani abbandonai in quella zona, per noi non è una scena insolita. Quando lo abbiamo visto, abbiamo deciso subito di intervenire per aiutarlo. Lo abbiamo fatto anche in passato, per altri animali abbandonati.

Il povero Scooby si è mostrato terrorizzato da quelle due persone, anche se sentiva che volevano aiutarlo. Sobbalzava spaventato al minimo tocco di una mano umana. Era la prova che era stato vittima di maltrattamenti da parte dei suoi proprietari. Era affamato e stava morendo di freddo.

Nel tentativo di conquistare la sua fiducia, la coppia ha deciso di tornare da lui nei giorni successivi, offrendogli un pasto quotidiano e dimostrandogli così le loro intenzioni.

Non ci era mai successo di impiegarci così tanto tempo. Per tutto l’inverno, la primavera successiva, poi l’estate e l’autunno, ci siamo occupati di Scooby ogni giorno e abbiamo costruito con lui un rapporto di fiducia reciproca. Accettava il nostro cibo e le nostre carezze, ma come cercavamo di farlo salire in auto, fuggiva via e tornava a non fidarsi di noi. Forse il suo proprietario lo aveva scaricato così, dalla sua macchina.

Il salvataggio di Scooby

Un giorno, improvvisamente, la coppia si è resa conto che Scooby aveva iniziato a seguirli. Una cosa che non aveva mai fatto prima! Sono riusciti a portarlo fin davanti alla loro abitazione, dove ha conosciuto il loro cane, Samson.

I due animali si sono annusati e poi hanno subito iniziato a giocare insieme, come se si conoscevano da tutta la vita. Scooby si fidava cecamente del suo nuovo amico a quattro zampe ed è stato proprio grazie a lui, che ha varcato la porta di quella che oggi è diventata la sua casa.