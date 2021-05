Se c’è una cosa che ormai abbiamo imparato, è che la meschinità umana non ha mai fine. Ogni anno, in tutto il mondo, vengono abbandonati centinaia di migliaia di cagnolini. E quasi sempre questi muoiono per le strade senza che nessuno si accorga nemmeno di loro. La storia di Buddy, finita fortunatamente bene, ci ha spezzato il cuore e abbiamo deciso di raccontarvela.

Credit: Rescue Dogs Rock NYC / Facebook

Le persone che avrebbero dovuto amarlo per sempre e tenerlo al sicuro in una casa accogliente e pulita, lo hanno invece abbandonato sul ciglio di una strada di campagna. Non si sono curati minimamente del fatto che, lasciarlo cosi, significava condannarlo ad una morte lenta, dolorosa e triste.

Fortunatamente, dopo molto tempo trascorso in strada, qualcuno lo ha visto e ha deciso di non rimanere indifferente. Ha chiamato i volontari della Rescue Dogs Rock, che come sempre si sono precipitati sul posto indicato.

Quando sono arrivati, i soccorritori si sono ritrovati davanti ad una scena davvero raccapricciante. Il cagnolino si era rifugiato all’interno di un vecchio e lercio divano. Era magro, debole, sporco e malato. Se solo fossero arrivati qualche giorno dopo, probabilmente lo avrebbero trovato morto.

Ciononostante, il cucciolo aveva mantenuto una dolcezza unica. Per come lo avevano trattato, avrebbe avuto tutta la ragione del mondo a comportarsi male e a non fidarsi di quegli sconosciuti. Invece, si è reso subito conto che i volontari volevano aiutarlo e si è lasciato avvicinare senza alcun problema.

Le cure al povero Buddy

Credit: Rescue Dogs Rock NYC / Facebook

L’associazione ha voluto raccontare passo passo tutti i momenti del salvataggio di Buddy e quelli subito successivi.

Lo hanno preso e portato dal loro veterinario. E il dottore ha riscontrato un numero di problemi davvero troppo grande. Uno su tutti, la scabbia, che in tutto quel tempo in strada, lo aveva letteralmente dilaniato.

Credit: Rescue Dogs Rock NYC / Facebook

Tuttavia, i volontari sono sicuri che quel cucciolo coraggioso si riprenderà. E che grazie alla sua gigantesca dolcezza, non passera troppo tempo, prima che qualcuno si innamori di lui e si faccia avanti per adottarlo.

Lui merita una seconda possibilità di vita. Merita di essere finalmente felice e che gli venga restituito tutto l’amore che è pronto a dare. E coloro che lo stanno salvando, sono sicuri che questo capiterà molto presto.