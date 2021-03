Ritrovato dopo 43 giorni: i soccorritori non sono riusciti a spiegarsi come fosse possibile, dopo averlo guardato. Ecco dov’era il cane Milo

La storia del cane Milo arriva dal Michigan ed ha davvero dell’incredibile. Dopo 43 giorni dalla sua scomparsa, durante i quali la sua famiglia lo ha cercato disperatamente, è avvenuto un vero e proprio miracolo. Il loro amato amico a quattro zampe, è stato ritrovato dentro un pozzo profondo tre metri, ancora vivo.

Questo guerriero peloso, è riuscito a sopravvivere alla fame, alla sete, al gelo e alla paura. Tutto è iniziato lo scorso 8 gennaio. Quando la famiglia si è resa conto della scomparsa di Milo, lo ha cercato per tutto il paesino ed ha lanciato l’allarme alle associazioni del posto.

Da quel momento, in tanti hanno cercato il povero cane, ma dopo 43 lunghi giorni, si erano ormai rassegnati. E proprio per questo, non si aspettavano di ricevere quella chiamata.

Alcuni residenti avevano sentito per giorni, un cane abbaiare. Non era il comune verso di un cane, sembrava più un pianto straziante. Così, dopo aver indagato, si sono resi conto che proveniva da un buco profondo e hanno deciso di allertare le autorità.

Il recupero del cane Milo

Sul posto, sono giunti dei soccorritori, che grazie all’ausilio di una corda, dono riusciti a raggiungere Milo e a portarlo in salvo.

Dopo aver avvertito i volontari della Lost Paws, è venuta fuori tutta la verità. Quell’animale magro, sporco e spaventato, era proprio Milo. Aveva perso ben 15 kg ed era riuscito, nessuno saprà mai come, a sopravvivere per più di un mese, senza mangiare, senza bere, al freddo e in mezzo alla neve.

Quando i suoi proprietari hanno sentito le parole dei volontari al telefono, non sono riusciti a trattenere le lacrime. Finalmente le loro preghiere erano state ascoltate.

Si sono precipitati al rifugio, per riabbracciare il loro amico a quattro zampe. Un incontro che ha emozionato tutti i presenti e poi l’intero mondo del web.