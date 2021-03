Abbandonato perché troppo malato: l’ultimo commovente addio al cane Heart

Heart è un cane pastore tedesco, abbandonato da quelle persone che, invece, avrebbero dovuto amarlo. Troppo malato e ormai troppo vecchio. La sua storia si è diffusa sui social ed ha commosso migliaia di persone.

I volontari hanno fatto in modo di rendere indimenticabili i suoi ultimi giorni e poi lo hanno accompagnato fino al suo ultimo respiro. L’associazione Qua la Zampa di Bitonto, in provincia di Bari, ha raccontato sul web la storia di Heart.

Hanno deciso di regalargli un’ultima indimenticabile vacanza in riva al mare:

E noi al mare ci siamo andati, è stato bellissimo il vento accarezzava le mie orecchie, le onde battevano contro le rocce, il suono del mare nel silenzio dell'ancora inverno.Era un vero relax mi sono quasi addormentato dimenticando tutto il dolore dell'abbandono di chi mi ha amato poco,il dolore delle piaghe che iniziano a farsi sentire, il dolore di non poter correre insieme a quel cucciolo che rincorreva la sua pietra.Non ho potuto toccare l'acqua ma ci anno pensato loro, gli umani a portarne un po' da me mi hanno bagnato il muso, era fresca e profumata di libertà.

È stato bellissimo, il vento accarezzava le mie orecchie, le onde battevano contro le rocce, il suono del mare nel silenzio dell’ancora inverno.

Purtroppo questo pastore tedesco non è mai stato realmente accudito o curato dalla sua ex famiglia. E quando si sono resi conto che ormai la situazione era troppo critica, quelle stesse persone lo hanno lasciato nella vecchia abitazione. Da solo, nella sua sofferenza.

Quando i soccorritori lo hanno trovato, hanno fatto del loro meglio per cercare di donargli una seconda possibilità di vita. Purtroppo soffriva di un otite cronica e di un’infiammazione della colonna vertebrale, che non gli permetteva nemmeno più di camminare con le sue stesse zampe. I volontari di Qua la Zampa non lo hanno potuto salvare, ma hanno potuto fare per lui qualcosa che non dimenticherà mai.

Gli hanno regalato degli ultimi meravigliosi giorni di vita, circondato da cure e amore. E anche quando è arrivato il momento di addormentarsi per sempre, Heart non era da solo. Aveva accanto a lui chi gli teneva la zampa, chi gli accarezzava il muso e chi gli sussurrava parole dolci.

Lo scorso lunedì questo cucciolo ha chiuso gli occhi per sempre, ma lo ha fatto con il sorriso sul cuore e con la consapevolezza che al mondo non esistono soltanto persone cattive.