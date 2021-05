Quando lo hanno visto per la prima volta, i volontari credevano che per BArkley ci fossero pochissime speranze

A chi crede che i cagnolini non abbiano un anima e che sono soltanto dei semplici animali, bisognerebbe mostrargli le immagini e i video del povero Barkley. L’anziano mix Shetland Shepard-Dachshund è stato trovato a vagare da solo per le strade di Owensboro, nel Kentucky. Era così debole e rassegnato che tutti hanno pensato che niente e nessuno avrebbe potuto aiutarlo a risollevarsi. Fortunatamente, non è stato così.

Fonte: Friends of Daviess County Animal Shelter / Facebook

Dopo decine e decine di persone che, passando davanti a lui, lo avevano semplicemente ignorato, qualcuno ha finalmente deciso di non rimanere indifferente. Un buon samaritano ha letto tutta la sua sofferenza e ha deciso di rendersi utile per aiutarlo. Così lo ha caricato in auto e lo ha portato nel rifugio della Daviess County Animal Shelter.

Appena lo hanno visto, i volontari hanno capito subito che quello era un caso particolarmente difficile. Il cagnolino mostrava diffidenza verso chiunque cercasse di avvicinarlo. Se ne stava nell’angolo buio della sua stanza con lo sguardo spento rivolto verso il muro.

Rifiutava il cibo e ogni volta che un volontario provava ad accarezzarlo, lui si spostava. Non aveva la minima intenzione di interagire con gli umani e sembrava che volesse soltanto aspettare il momento giusto per andarsene via.

I suoi salvatori però non si sono arresi. Il veterinario lo ha sedato e poi lo ha visitato. È venuto fuori che aveva delle infezioni causate dalla sua stessa urina, i suoi denti erano completamente marci e che era stato castrato. Il che voleva dire che non era un randagio. L’ipotesi era che i suoi ex proprietari, non volendo prendersi carico delle sue spese mediche, avevano deciso di disfarsene gettandolo in strada.

La nuova vita di Barkley

Fonte: Friends of Daviess County Animal Shelter / Facebook

Per giorni i volontari hanno continuato nei tentativi di conquistare la fiducia di quel dolce peloso. I bagni medicali e le cure hanno iniziato a fare effetto e anche il suo cuore ha iniziato ad aprirsi piano piano.

Dopo qualche settimane, il dolce Barkley sembrava totalmente un altro cane. Era uscito da quell’angolo e voleva sempre più interagire con quegli umani e con i nuovi amici a quattro zampe.

I suoi occhi si sono di nuovo illuminati di una luce che si pensava fosse spenta per sempre.

Fonte: Friends of Daviess County Animal Shelter / Facebook

Barkley ha anche trovato una famiglia amorevole con cui vivere i suoi ultimi anni di vita, contornato soltanto da amore e gentilezza.

Dopo circa due anni dall’adozione, Barkley ha attraversato il ponte dell’arcobaleno. Ci rincuora molto il fatto che abbia vissuto i suoi ultimi istanti nella felicità assoluta che meritava e che aveva perso.