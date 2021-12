Questa è la storia che sta facendo piangere l’interno mondo del web e che racconta di una cagnolina che non è riuscita a sopravvivere nonostante i tanti sforzi di chi ha cercato di aiutarla.

Almeno prima di morire, ha conosciuto il vero amore. Jefferson è uno youtuber dell’Ecuador che dedica la sua vita a salvare gli animali randagi per le strade di Manta, la sua città. Molto spesso, questo angelo riesce a dare una seconda possibilità di vita agli animali bisognosi, altre volte invece no ed è costretto a vederli morire.

Non molto tempo fa, il ragazzo ha ricevuto una telefonata riguardante un cagnolino trovato abbandonato in una scatola, sul ciglio di una strada. Raggiunto il punto indicato, Jefferson si è reso conto che quel cucciolo aveva attraversato l’inferno. Aveva diverse ferite sul corpicino magro e debole, era cieco da un occhio e non riusciva nemmeno a stare in piedi.

Aveva soltanto 5 mesi di vita, eppure aveva già conosciuto la crudeltà degli esseri umani. Disidratato, malnutrito e a causa degli abusi subiti, aveva perso la vista in un occhio.

Era una cagnolina

Dopo la visita, il giovane ha scoperto che si trattava di una femmina ed ha deciso di chiamarla Lulu.

Nelle notti e nei giorni successivi, Jefferson è rimasto accanto alla cagnolina, cercando di conquistare la sua fiducia e garantendole tutto ciò di cui aveva bisogno.

Per quanto questo ragazzo meraviglioso sia stato generoso con la cucciola, le cose non sono andate come sperato. Presto Jefferson e il suo team hanno capito che Lulu soffriva troppo e che l’unico modo per aiutarla davvero, era quello di farla addormentare per sempre.

Una decisione difficile, ma l’unica che avrebbe messo fine al suo dolore così insopportabile. Jefferson decise così di aiutare Lulu e di farle conoscere l’amore prima di lasciare per sempre questo mondo.

Il video pubblicato sul web e diventato virale in tutto il mondo, mostra il ragazzo che stringe la cucciola a se, avvolta in una coperta rossa. La culla e la rassicura, finché non esala il suo ultimo respiro. Poi le regala una degna sepoltura.