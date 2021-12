La vicenda capitata a questa dolcissima e indifesa cucciola di nome Fox ha davvero dell’incredibile. Alcuni abitanti di Los Angeles, in California, l’hanno vista mentre si nascondeva spaventata sotto a un cespuglio. Soltanto dopo, quando sono arrivati i volontari di un rifugio e hanno scansionato il suo microchip, tutti hanno capito quel era il motivo per cui era così terrorizzata dalle persone e dalla vita in generale.

L’episodio, capitato a Los Angeles, in California, risale all’ormai lontano 2017, ma commuove ancora migliaia di persone del web provenienti da ogni parte del globo.

Alcuni residenti di un quartiere poco centrale della città avevano visto da qualche giorno un cane dal pelo chiaro che si aggirava nei dintorni. Sembrava in difficoltà e solo, così alcuni hanno deciso di studiare le sue mosse e di vedere dove andava a rifugiarsi dopo tanto vagare.

Dopo tanti inseguimenti, quelle persone l’hanno visto infilarsi sotto un cespuglio e aspettare con sofferenza che i suoi dolori terminassero il prima possibile.

Loro hanno provato più volte anche ad avvicinarla, ma quella cagnolina continuava a ringhiare e fuggire terrorizzata via. Così tutti insieme hanno deciso di contattare il controllo animali della città.

La verità su Fox

Loreta Frankonyte, una volontaria esperta dell’associazione Hope For Paws, ha preso in carico l’intervento e si è diretta subito sul posto. Con molta calma, pazienza e qualche gustoso snack, alla fine è riuscita a prendere la cucciola ed a portarla nel rifugio.

Dopo un bagno caldo, buon cibo e acqua fresca, hanno fatto una scansione del microchip e hanno scoperto a chi appartenesse quella pallina di pelo sofferente.

I volontari hanno contattato subito la donna. Alla loro domanda sulla cagnolina, lei ha risposto che gliel’avevano regalata per Natale, ma che non la voleva in casa, così aveva deciso di gettarla in strada.

Loreta e gli altri volontari dell’associazione sono rimasti sconvolti dal comportamento della donna. Impotenti davanti a quella situazione, l’unica cosa che potevano fare era prendersi cura al meglio della piccola Fox e cercare di regalarle un futuro migliore del suo passato.

Oggi la cucciola sta molto meglio. Ha una nuova casa e delle persone che si occupano di lei nel migliore dei modi. Un lieto fine per una storia che era iniziata malissimo.