La storia della cagnolina Abigail, abbandonata dai suoi ex proprietari dopo il trasloco: è rimasta per giorni a guardare fuori dalla finestra

Abigail è una cagnolina che è stata tradita dalla sua famiglia, da quelle persone che lei credeva fossero le più importanti della sua vita. Da un giorno all’altro, i suoi ex proprietari hanno deciso di trasferirsi e di non includere la povera cucciola nel trasloco.

Credit: Young at Heart Senior Pet Adoptions – Facebook

L’hanno lasciata in quella casa vuota e triste, senza cibo e senza acqua e soprattutto incapace di badare a se stessa. Per lunghi giorni, nessuno sa quanti siano stati con precisione, Abigail è rimasta a guardare fuori dalla finestra, sperando di vedere la macchina della sua famiglia arrivare a casa. Purtroppo non è mai accaduto. Non poteva nemmeno piangere o lamentarsi, perché tanto nessuno poteva sentirla.

Poi finalmente un giorno i vicini si sono accorti di lei. Sapendo che la famiglia si era trasferita in modo definitivo, hanno realizzato che era stata abbandonata nella casa disabitata. Così, da persone con un grande cuore, hanno allertato i volontari della zona.

Credit: Young at Heart Senior Pet Adoptions – Facebook

I soccorritori si sono presto precipitati sul posto, per verificare la situazione della cucciola. La povera Abigail era delusa, confusa, triste e denutrita. Era sottopeso e ormai stremata dalla fame.

Come sta oggi la cagnolina Abigail

I ragazzi l’hanno subito portata in una clinica veterinaria, dove è stata visitata e nutrita. Oggi la cagnolina si trova ancora nelle mani amorevoli dei volontari, che hanno fatto sapere che sta bene, ma che non è ancora disponibile per l’adozione.

Credit: Young at Heart Senior Pet Adoptions – Facebook

Dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione, dovrà riprendere peso e rimettersi in forza. Soltanto allora procederanno con gli appelli, con la speranza di trovare per lei una famiglia perfetta. Delle persone in grado di amarla, che le facciano dimenticare il trauma dell’abbandono e soprattutto che le assicureranno di non essere lasciata da sola mai più.

Abigail oggi sta bene grazie all’intervento dei vicini e a quello dei soccorritori. Non rimanete indifferenti davanti ad un cane in difficoltà, ma denunciate alle autorità e alle associazioni.