Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Bunny, uno Sheepadoodle di 15 mesi, che riesce a comunicare con la sua mamma umana in modo semplice. La maggior parte dei proprietari di un amico a quattro zampe si domanda a cosa pensa il proprio animale, nel momento in cui rimane lì a fissarlo.

Credit: @ what_about_bunny / Instagram

Ma per la proprietaria di Bunny non è così. Dopo aver consultato una patologa del linguaggio, Christina Hunger, Alexis ha deciso che avrebbe dedicato la sua vita ad insegnare al suo cane a parlare.

Un’idea assurda… È quello che tutti i penserebbero. Ma i risultati raggiunti da Alexis sono stati incredibili. Lei e Bunny riescono a comunicare tra loro e sono addirittura in grado di sostenere una conversazione!

Come fa Bunny a parlare?

Credit: @ what_about_bunny / Instagram

La domanda che in questo momento tutti vi state ponendo. Come fa un cane a parlare? Bunny è in grado di usare 70 pulsanti. Ogni pulsante indica una parola e quando il cane lo preme, una voce registrata pronuncia la parola relativa a quel determinato tasto.

Quindi, se il cane necessita di fare i suoi bisogni, preme la parola “fuori”. Se ha sete, fa clic su “acqua”, e così via…

La prima parola che ho scelto di insegnargli è stata ‘fuori’. Ogni volta che lo portavo a fare i bisogni, gli facevo vedere che premevo quel pulsante. Alla fine, Bunny ha capito ed ha iniziato a premerlo lui stesso ogni volta che ne aveva bisogno.

Per molti padroni di un cane, l’addestramento sarebbe finito qui. Insegnare una sola parola è sorprendente. Ma io sapevo che il mio Bunny era capace di molto di più.

Credit: @ what_about_bunny / Instagram

Bunny ora una tastiera, dove ci sono tutte le parole che conosce. quando ha bisogno di dire qualcosa alla sua mamma, si avvicina preme il pulsante e una voce parla per lui!

La mia teoria è che memorizza il posto esatto in cui si trovano i tasti. Avete presente i pianisti che riescono a suonare la musica senza dover guardare i tasti? Memoria muscolare…

Credit Video: I am Bunny – Youtube

Dopo un anno di addestramento, Bunny hai imparato a parlare quasi come un bambino. Riesce a fare frasi semplici e a tenere una conversazione con la sua mamma. Riesce a rispondere alle domande di Alexis e perfino a fare lui stesso delle domande! Questo cagnolone è diventato famoso su tik tok e i suoi video si sono diffusi in ogni parte del mondo.