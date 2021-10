La storia del cane Ace inizia con un triste abbandono, ma poi un angelo speciale arriva in suo aiuto e cambia la sua vita per sempre

Un cane di 19 anni di nome Ace è stato abbandonato al rifugio di Sonoma dalla sua ex famiglia. Proprio quando aveva più bisogno di amore, proprio alla fine della sua vita, quelle persone hanno pensato che fosse meglio lasciarlo solo e spaesato, in un posto sconosciuto.

Credit: The Dodo/Facebook

Il fato ha voluto che quello stesso periodo sono scoppiati gli incendi in California. Così alla fine, Ace è stato trasferito alla SPCA a più di 150 miglia di distanza. Come poteva un cane così anziano trovare una famiglia? E come poteva sopravvivere nel freddo box di un rifugio? Bonnie, una delle volontarie, è stata la prima a porsi queste domande. Non poteva immaginare un finale tanto triste, così alla fine ha deciso di portarlo a casa con se.

Inizialmente Ace non riusciva ad adattarsi e ad avvicinarsi a quella donna che mai aveva visto prima nella sua vita. Poi, grazie anche agli altri cuccioli di casa, è uscito pian piano dal suo guscio. L’anziano cane ha iniziato a prendere confidenza con la casa, con la sua nuova cuccia e con quell’angelo meraviglioso che lo aveva portato via da quel box freddo e silenzioso.

La nuova vita del cane Ace

Bonnie sapeva quanto sarebbe stato complicato trovare un’altra casa al cucciolo. Ma doveva tentare.

Credit: The Dodo/Facebook

Così ha provato a pubblicare la sua storia sui social network, mostrando il suo comportamento in un ambiente domestico e come socializzava con gli altri amici a quattro zampe. Le tenere foto e le sue commoventi parole, hanno conquistato il cuore di tantissimi utenti.

Credit: The Dodo/Facebook

Nelle settimane successive, sono arrivate per Ace numerose ed inaspettate richieste di adozione. Proprio in quel momento, la volontaria ha capito che non poteva più rinunciare a lui. Sapeva che portarlo in un’altra casa, avrebbe significato ricominciare da capo e che Ace si sarebbe potuto sentire di nuovo abbandonato. Così ha deciso di fargli l’ultimo bellissimo regalo della sua vita e ha ufficializzato la sua adozione.