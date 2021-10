Una notizia terribile è stata resa pubblica nei giorni scorsi dallo zoo di Cincinnati. Purtroppo il primo cucciolo di bradipo che doveva venire al mondo in quel posto, è nato senza vita. Il personale sanitario non ha potuto far nulla per aiutarlo. Al momento possono solo stare vicino alla sua mamma.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita terribile ed improvvisa che ha scosso tutti i dipendenti. In tanti si aspettavano di poter vedere il piccolo ed anche di poterlo conoscere.

Stando alle informazioni che hanno reso note nelle ultime ore, il dramma è avvenuto la scorsa domenica 10 ottobre. Lightning ha vissuto una gravidanza abbastanza tranquilla.

Era felice e socievole con tutti. Non ha mai mostrato alcun tipo di problema. I ragazzi inoltre, era talmente felici per questa nascita, che hanno organizzato anche un party in piscina con i bambini della città.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, la scorsa domenica è avvenuto l’impensabile. L’animale ha iniziato ad avere le prime contrazioni ed ovviamente era già nella clinica veterinaria del posto. I dipendenti hanno preferito lasciarla lì per tutto il tempo.

Ad un certo punto però, i medici durante un controllo di routine, si sono resi conto che il cuore del piccolo bradipo non batteva più. Nessuno sa bene cosa e come è successo.

La tragica morte del cucciolo di bradipo e le condizioni della mamma

I dottori quando hanno fatto questa drammatica scoperta, hanno deciso di intervenire e di sottoporre la piccola ad un’operazione. Volevano fare qualcosa per salvare il cucciolo, ma i loro tentativi sono risultati del tutto vani.

Lightning era arrivata nello zoo lo scorso anno. Visto che questa specie rischia l’estinzione, i dipendenti hanno deciso di metterla nella gabbia con Moe, l’altro bradipo. Tra i due è nato un rapporto davvero speciale ed infatti, è rimasta presto incinta.

CREDIT: FACEBOOK

La mamma al momento è ancora nella clinica veterinaria e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Molto presto anche lei potrà tornare dal suo amato e fedele compagno.