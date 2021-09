Oggi, più che una storia, vogliamo raccontarvi di una donna meravigliosa di nome Adeline Mahieu, che grazie al suo grande amore per i cuccioli, riesce a passare sopra a tante scomodità che comporta il suo lavoro da toelettatrice. Tutto è successo nel mentre curava e toglieva i peli in eccesso ad un meraviglioso cucciolo di nome Ikito.

Credit: adelinemahiau6 – TikTok

Ci sono due modi diversi di vivere il proprio lavoro. Si può scegliere se essere travolti dallo stress e subire tutto passivamente, oppure si può scegliere di cogliere solo le cose positive e trovare così le energie di trascorrere le giornate, magari facendo anche delle belle risate. Adeline ha deciso di adottare la seconda soluzione.

Ogni giorno, nel suo negozio di toelettatura entrano decine di cani. Ognuno di essi ha le sue esigenze e i suoi lati del carattere, che necessitano di comportamenti diversi.

L’attività che la donna svolge di più, oltre a lavare e asciugare i morbidi mantelli degli amici a quattro zampe, è quella di spazzolare e rimuovere tutto il pelo morto che è rimasto attaccato ai cagnolini.

Per fare questo, oltre ad una spazzola, Adeline si serve di un aeratore. Una specie di phon che soffia letteralmente via tutti i capelli in più. Quando quella macchina si accende, l’intera stanza per la toeletta si riempie di peli che svolazzano in giro e si depositano su tutto ciò che incontrano, compresa la stessa Adeline.

Il video di Adeline Mahieu diventa virale sul web

Credit: adelinemahiau6 – TikTok

Durante una delle tante sessioni di rimozione pelo, Adeline Mahieu ha dovuto fare i conti con il bianco e molto folto mantello di Ikito. Dopo una bella spazzolatura e rasatura, la donna ha acceso il famigerato aeratore, provocando nella stanza una vera e propria nevicata di peli bianchi.

I peli si sono depositati ovunque, soprattutto sulla testa, sul volto, sulle spalle e su tutto il corpo della povera Adeline.

Credit: adelinemahiau6 – TikTok

La stessa toelettatrice, invece che prendersela, ha deciso di riderci su e di registrare tutto in un video. La stessa ha poi pubblicato la clip sul suo account TikTok, provocando ilarità in tantissimi utenti del web provenienti da ogni parte del mondo.

Impossibile non sorridere di fronte a questa scena esilarante. Se vi è piaciuta condividetela con i vostri amici.