Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è avvenuta pochi giorni fa in Galles. Un ragazzo di soli 17 anni si è tuffato nel lago per salvare la vita di un piccolo cane di 7 anni, chiamato Charlie. Il suo amico umano non poteva entrare in acqua, poiché ha delle disabilità molto gravi che gli impediscono di nuotare.

Un episodio drammatico, che per fortuna grazie ad un eroe sconosciuto, si è concluso nel migliore dei modi. Il cucciolo infatti ora sta bene e non ha riportato gravi conseguenze.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per Jane Warner. Era uscito nei dintorni della sua abitazione per portare il suo amico a quattro zampe. a fare una passeggiata.

Ad un certo punto però, è accaduto qualcosa che non era mai successo prima. Il piccolo Charlie quando ha visto le anatre all’interno del lago, si è tuffato per andare a giocare insieme a loro.

Tuttavia, proprio durante quei secondi che è avvenuto il dramma. Il cane è rimasto intrappolato nell’acqua e non riusciva proprio a tornare indietro. Era in grave pericolo e il suo amico umano, non sapendo cosa fare, ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto.

L’intervento del ragazzo per salvare la vita di Charlie

È proprio a quel punto che il ragazzo, chiamato Connor Telford, è entrato in acqua ed ha nuotato fino ad arrivare al cucciolo. Non poteva permettere che gli accadesse qualcosa di male ed è subito intervenuto per salvargli la vita.

Il giovane è riuscito a riportarlo tra le braccia del suo amato amico umano. Tutti i presenti si sono complimentati con lui per il suo gesto eroico e coraggioso.

Per fortuna, questa vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Charlie nonostante il grande spavento, non ha riportato gravi conseguenze ed infatti è tornato subito nella sua abitazione.

Jane Warner ha anche voluto pubblicare l’accaduto sul web. Il suo scopo era proprio quello di ringraziare pubblicamente il ragazzo eroe, che ha salvato la vita del suo cucciolo che era in grave pericolo.