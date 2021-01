Adotta una pit bull rifiutata da due famiglie e decide di aiutarla. Ma dopo tanti fallimenti, capisce di dover prendere una spiacevole decisione

Raven è una femmina di pit bull che purtroppo non ha avuto una vita molto facile. È stata adottata e poi riportata al rifugio. Non una, ma ben due volte. Dire che aveva il cuore spezzato sarebbe un eufemismo! E vivere dentro un box, ha peggiorato il suo stato d’animo.

Credit: The Dodo, Raven’s Story

La povera cucciola trascorreva interi giorni nascosta in un angolo e non permetteva nessun volontario di avvicinarsi a lei. Aveva paura di credere di nuovo nell’amore e di rimanere delusa un’altra volta.

Poi un giorno, la sua vita è cambiata per sempre. Grazie ai numerosi appelli pubblicati dai soccorritori sui social network, la sua storia è arrivata l’attenzione di un uomo meraviglioso.

L’adozione di Raven

Dopo aver visto le sue fotografie e dopo aver letto del rifiuto delle due precedenti famiglie, l’adottante ha sentito di dover fare qualcosa per aiutare quella cagnolina e il giorno successivo si è recato al rifugio per conoscerla.

Vederla nascosta nell’ angolo del suo box, spezzava il suo cuore. Così l’uomo ha deciso di firmare tutti i documenti dell’adozione e di portarla a casa con se.

Nei giorni successivi, il nuovo papà ha provato ad instaurare un legame con Raven, purtroppo senza riuscirci. La cagnolina non si fidava di lui, ne del resto della sua famiglia. Abbaiava contro gli altri cani e, agli occhi di tutti, appariva come una pit bull aggressiva.

Per settimane, l’uomo ha lavorato con lei ogni singolo giorno. Ha fatto del suo meglio per aiutarla a superare le sue paure e ha dovuto superare molti ostacoli. Inizialmente ha provato anche ad usare il cortile come territorio neutrale, ma non ha funzionato. In seguito ha provato ad interagire con lei in casa e durante le passeggiate al guinzaglio.

Credit: The Dodo, Raven’s Story

Purtroppo Raven aveva troppa paura, soprattutto degli altri cani di famiglia. Alla fine, l’uomo ha capito che l’unica possibilità per lei, era trovarle un’altra famiglia senza animali domestici.

Credit: The Dodo, Raven’s Story

Dopo qualche ricerca, l’uomo ha trovato delle persone disposte a prenderla in affidamento. Due genitori con una dolcissima bambina. Quando Raven ha visto la piccola, tra le due è scattato qualcosa. Una specie di amore a prima vista.

Oggi questa pit bull è felice. Finalmente ha trovato la casa giusta per lei e ha superato tutte le sue paure. E questo, grazie all’amore di due fantastici proprietari e di una sorellina umana che ama da morire!