Una vicenda che ha riempito di gioia i cuori di migliaia di persone, è avvenuta poche settimane fa. Una dolce cagnolina chiamata Cola, ha trovato una casa per sempre, dopo aver trascorso 4 lunghi anni in un rifugio. Nessuno si era mai fatto avanti per conoscerla o per darle una seconda possibilità di vita.

CREDIT: FACEBOOK

La storia di questa cucciola è iniziata diverso tempo fa. Aveva solamente pochi mesi di vita, quando un uomo si è presentato dai volontari dicendo di non volerla più avere nella sua abitazione.

I ragazzi erano curiosi di capire il motivo dietro la sua drastica ed improvvisa decisione. Il signore ha detto che rompeva tutto e faceva molti casini.

Cola in realtà aveva solo bisogno di qualcuno disposto ad aiutarla a capire le regole. Voleva solo ricevere l’amore che merita ogni animale e che lei è in grado di donare al suo amico umano.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari, per prima cosa, le hanno insegnato tutti i comandi base e subito dopo hanno iniziato a pubblicare i suoi annunci sul web. Il desiderio di quelle persone era solo riuscire a trovare la famiglia perfetta per lei.

Però nessuno si è mai fatto avanti per conoscerla. I ragazzi non hanno ricevuto nemmeno una telefonata per questa piccola a quattro zampe. Per questo le hanno trovato diverse famiglie affidatarie, disposte a tenerla nelle loro abitazioni, per alcuni brevi periodi.

Il lieto fine di Cola

CREDIT: THE DODO

Dopo 4 anni dal suo arrivo nel rifugio, è accaduto qualcosa di davvero insolito ed inaspettato, che ha sorpreso tutti. I volontari, per diverse settimane, non hanno pubblicato aggiornamenti su questa cucciola.

Un giorno, una delle dipendenti ha deciso di riprovare ed è proprio in quel momento che è avvenuto qualcosa. Una donna, insieme ad i suoi familiari, appena ha visto le sue foto, è salita in auto ed ha guidato per 3 lunghe ore solo per poterla conoscere.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi dopo tutti i controlli, hanno capito che quella era la famiglia perfetta per lei ed è arrivato il lieto fine che tutti desideravano. Cola ora vive nella sua abitazione, circondata dall’amore e dalle attenzioni che merita e che tanto sognava.