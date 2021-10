I volontari pensavano che Sadie odiasse gli umani, ma Brian ha avuto il modo di capire che non era assolutamente così

La protagonista della storia di oggi è una meravigliosa cagnolina di nome Sadie. Lei, con il suo gesto eroico, ha voluto far capire al mondo intero che i pregiudizi sono la cosa più sbagliata che ci sia su questa terra. Era finita in un canile e i volontari avevano notato in lei una specie di odio verso gli esseri umani. Tutto è cambiato quando, dalla porta del rifugio, è entrato un uomo speciale.

Brian Meyers è un uomo del New Jersey che ama particolarmente gli animali. Non aveva mai avuto un cane in casa, così un giorno ha preso la decisione di adottarne uno.

Si è diretto nel rifugio del posto e ha subito notato una femmina di pastore tedesco. I volontari gli hanno detto che quella cagnolina, sebbene molto bella e curata, non amava particolarmente gli uomini.

Ciononostante, tra l’uomo e la cucciola era già nato un amore a prima vista. Brian, incurante di ciò che gli avevano detto i soccorritori del canile, ha deciso di adottare comunque Sadie e di portarla a casa con lui.

Il tempo di attraversare la porta d’ingresso dell’abitazione e quel pregiudizio che avevano i volontari si è sgretolato in un secondo. La cucciola è letteralmente saltata addosso al suo salvatore, lo ha abbracciato e baciato come a voler dire: “Grazie amico di avermi salvato“.

Sadie restituisce il favore a Brian

Col passare dei mesi, il rapporto tra Sadie e Brian non ha fatto altro che incrementare e consolidarsi ancora di più.

Un giorno che sembrava come tanti altri, è successa una cosa molto brutta. Brian ha avuto un ictus ed è crollato a terra. La cagnolina, resasi conto che qualcosa non andava, è saltata giù dal letto e si è sdraiata affianco al suo papà umano. Lo ha abbracciato e tranquillizzato, dopodiché ha fornito un appoggio a Brian per alzarsi e andare di sotto a chiedere aiuto.

Brian ha trascorso alcune settimane in ospedale e, alla fine, si è ripreso. Il giorno in cui è uscito dalla clinica, tutti i suoi amici erano fuori la porta ad aspettarlo. Tra loro, ovviamente, c’era anche la sua eroina Sadie.

Vedere le immagini della loro riunione, è la scena più commovente che vedrete oggi. Condividetela con i vostri amici.

