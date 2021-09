Una storia con un bellissimo lieto fine è avvenuta pochi giorni fa. Una donna chiamata Lisa Raulerson ha potuto riabbracciare il suo amato cane Sparky di 15 anni, dopo 331 giorni dalla sua scomparsa. Finalmente sono tornati ad essere felici tutti e 2.

CREDIT: FACEBOOK

Episodi simili sono davvero bellissimi, poiché sono l’ennesima dimostrazione dell’amore che un animale può provare per la sua famiglia.

Tutto è iniziato in una fredda giornata di ottobre dello scorso anno. La donna era in casa e con lei c’era anche il suo piccolo a quattro zampe. Tutto stava procedendo normalmente proprio come tutti gli altri giorni.

Ad un certo punto però, Lisa ha portato Sparky nel giardino per farlo andare in bagno. Tuttavia, appena si è distratta per un secondo, il cucciolo è scomparso nel nulla. Ancora non sa bene come abbia fatto ad uscire.

CREDIT: FACEBOOK

La donna per giorni ha pubblicato diversi appelli sul web, ha fatto il giro del quartiere diverse volte ed ha anche offerto una ricompensa a chiunque l’avesse aiutata. Però, tutti i suoi tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati.

Dopo quasi un anno, Lisa aveva ormai perso ogni speranza di poter riabbracciare il suo amato cagnolino. Era convinta che gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

Il ritrovamento del piccolo Sparky

Esattamente 331 giorni dopo è avvenuto l’impensabile. La donna era impegnata a guardare il telefono e ad un certo punto si è imbattuta nella foto di un cane che ha pubblicato un rifugio locale. Per lei era proprio il suo cucciolo.

Ha chiamato subito per avere informazioni e i volontari, dopo il controllo del microchip le hanno potuto dare la bella notizia che stava aspettando. Avevano trovato il suo Sparky.

CREDIT: FACEBOOK

Ovviamente è andata lì in fretta per poterlo riabbracciare. Il piccolo nonostante fosse passato molto tempo, non si era affatto dimenticato di lei. Le ha saltato tra le braccia. I ragazzi erano davvero felici di vedere questo bellissimo momento ed hanno voluto raccontarlo sui social.

