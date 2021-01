Adottato e riportato indietro due volte, per un motivo banale: oggi questo cane ha trovato casa grazie ad un noto attore

Il cane che vedete nelle foto, si chiama Splash e per due volte, è stato adottato e riportato indietro al rifugio. Pensate quanto debba essere orribile per un animale. Viene abbandonato dalla sua famiglia e si ritrova in un canile, poi ne trova un’altra e torna a conoscere l’amore e la gentilezza, ma poi viene abbandonato di nuovo.

Credit: @ istandwithmypack / Instagram

Le due famiglie che lo hanno adottato, dopo il suo primo abbandono e riportato nelle mani dei volontari, si sono giustificate, definendo Splash un cane “troppo energico“.

Fortunatamente, oggi la vita di questo cucciolo è cambiata e i volontari hanno diffuso la meravigliosa notizia:

Restituito due volte al rifugio a causa della sua energia da cucciolo. Lo abbiamo salvato e gli abbiamo trovato la migliore casa. Vive una vita da favola ora.

Credit: @ istandwithmypack / Instagram

Oltre al fatto che ha trovato una casa, i ragazzi hanno rivelato chi è il meraviglioso angelo che ha aperto a Splash le porte della felicità. Questo energico cucciolo è stato adottato dall’attore Jon Hamm!

Jon Hamm salva il cane Splash

Credit video: KSDK News – YouTube

Prima di adottare Splash, il noto attore Jon Hamm condivideva la vita con un altro amico a quattro zampe, sempre salvato da un rifugio. La cagnolina Cora è morta tra le sue braccia, all’età di 17 anni.

Credit: @ istandwithmypack / Instagram

Aveva 17 anni. Ha portato tanto amore e momenti indimenticabili nella mia vita. Avrà per sempre un posto nel mio cuore. Vorrei che più persone adottassero gli animali domestici dai rifugi. Vi assicuro che è più semplice e meno costoso. Cora mi ha portato amore e gioia e queste sono due cose indispensabili, che tutti dovremmo avere nella vita.

Oggi l’attore ha adottato Splash, un altro cane bisognoso, che nessuno voleva. E come erede di Cora, ora sarà lui a portare amore e gioia nella vita di Jon Hamm!