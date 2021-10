Il lieto fine della storia del cagnolino Rey ha scaldato il cuore di migliaia di utenti sui social network e in pochi giorni ha fatto il giro del mondo.

Credit: Augusta Maine Police Department – Facebook

Tutto è iniziato quando, lo scorso 16 luglio, l’agente di polizia di Augusta Sara Rogers è stata chiamata per recuperare un cucciolo ferito e abbandonato per strada.

La donna si è mobilitata per recuperare il piccolo animale indifeso e si è occupata di portarlo personalmente da un veterinario. Nel frattempo, insieme ai suoi collegi, l’agente ha cercato di rintracciare la sua famiglia o la persona che aveva deciso di abbandonarlo per strada. Purtroppo le indagini non hanno portato ai risultati sperati. Quel povero cagnolino sembrava non appartenere a una famiglia e nessuno lo aveva mai visto prima.

Credit: Augusta Maine Police Department – Facebook

Così, Rogers ha continuato ad occuparsi di lui e a controllare le sue condizioni di salute durante il ricovero nella clinica veterinaria. In poco tempo, ha instaurato un legame speciale con il piccolo Rey. D’altronde era la sua salvatrice, colei che le aveva regalato una seconda possibilità di vita.

Quando i volontari sono arrivati per prendere il cucciolo e portalo al rifugio, l’agente si è offerta di ospitarlo nella sua abitazione fino a quando non avrebbe trovato una famiglia disposta ad adottarlo. Il solo pensiero di vederlo chiuso in un freddo box, solo e spaventato, le spezzava il cuore.

Sono passati giorni dal salvataggio e il cucciolo non ha mai trovato casa. Così, alla fine, Rogers ha capito che era un segno del destino e che non poteva più rinunciare al cagnolino. Così ha adottato definitivamente il piccolo Rey.

Il dipartimento di polizia ha voluto condividere la storia e in poco tempo ha ottenuto un incredibile successo sui social network!

Credit: Augusta Maine Police Department – Facebook

Devi amare il lieto fine!

Queste le parole che hanno accompagnato la dolcissima foto dell’agente e del suo nuovo amico peloso!