Il Ringraziamento per gli americani è stato la scorsa settimana e per loro questa è una festa davvero importante. Tuttavia, due agenti di polizia dal cuore d’oro hanno passato la giornata ad occuparsi dei cuccioli abbandonati, che avevano bisogno di aiuto e cure.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ha fatto presto il giro del web e che è diventata in fretta virale. In tanti sono rimasti a bocca aperta da ciò che hanno fatto.

Tutto è iniziato la scorsa settimana. L’agente Firley del dipartimento di New York Mills era in giro per il quartiere con un suo collega. Stavano facendo il solito giro di perlustrazione.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto una chiamata da parte di una persona del posto, che li avvisava di aver trovato due cuccioli abbandonati. Avevano pochi giorni di vita e la loro situazione era davvero critica.

CREDIT: FACEBOOK

Erano dentro un cartone. Inoltre, non riuscivano a smettere di piangere per la fame, ma anche per il freddo. I poliziotti sapevano che non potevano lasciarli in quel posto, altrimenti avrebbero perso la vita.

Hanno provato ad allertare i volontari di SPCA, ma visto che erano impegnati gli hanno chiesto di tenerli per qualche ora. Avevano bisogno di un po’ di tempo per riuscire a liberarsi.

Le cure degli agenti ai due cuccioli abbandonati

L’agente Firley ed il suo collega li hanno presto portati in centrale. Almeno potevano farli stare in un ambiente caldo e protetto. Inoltre, potevano anche dargli quello di cui avevano bisogno.

I poliziotti anche dopo aver finito il turno, hanno deciso di rimanere con i cagnolini. Non volevano lasciarli, dopo aver conquistato la loro fiducia. Erano tristi nel non poterli salutare.

CREDIT: FACEBOOK

Quando i ragazzi di SPCA sono arrivati in centrale, si sono resi conto che gli agenti avevano fatto un ottimo lavoro. Ora i cuccioli sono nel rifugio e stanno ricevendo tutte le cure di ci hanno bisogno. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di indagare sulla triste vicenda, per scoprire il responsabile dietro questo abbandono drammatico.