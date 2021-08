Agenti di polizia salvano la vita del piccolo Skip Jack: il labrador era stato portato via dalla corrente

Una vicenda terribile è avvenuta pochi giorni fa. Per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Due agenti di polizia sono riusciti a salvare la vita di un labrador color marrone, chiamato Skip Jack che era stato travolto dalla corrente. La sua amica umana non è riuscita a fare nulla per riprenderlo.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio straziante, che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. Tuttavia, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il dramma.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per Kristin Vonclein. Era uscita per passare una giornata al lago, all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Il suo cane è un amante dell’acqua e non aveva la minima intenzione di lasciarlo da solo. Per questo dopo aver preparato tutte le sue cose, lo ha portato con sé. Tuttavia, pochi minuti dopo esser arrivata è avvenuto il dramma.

CREDIT: FACEBOOK

Skip Jack si è tuffato subito nel lago, ma la corrente era talmente eccessiva che lo ha portato via. La sua amica umana si è presto resa conto della difficoltà ed è per questo che ha provato a riprenderlo, ma i suoi tentativi non hanno portato a nulla di concreto.

La donna non ha avuto altra scelta che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il suo amato cane era in pericolo e nessuno di loro poteva fare nulla per salvarlo.

L’intervento degli agenti di polizia per il piccolo Skip Jack

Per fortuna Kyle Jones e Terrie McKellips erano proprio vicino a quella zona ed erano in barca. Per questo sono subito intervenuti perlustrando l’acqua ed il posto dove si trovavano quelle persone.

I due agenti sono riusciti a ritrovare il piccolo dopo pochi minuti, hanno visto il suo naso e si vedeva che aveva difficoltà a rimanere a galla. Aveva urgente bisogno del loro aiuto.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, ma solo grazie all’intervento dei poliziotti. Il cane prima di tornare dalla sua amica umana ha anche avuto come regalo un giubbetto di salvataggio per la sua prossima gita al lago.